Борьба с космической угрозой: Китай запустил первую группировку спутников для наблюдения за космическим мусором

Китай сделал важный шаг на пути к обеспечению безопасности в космосе и очистке орбиты от различного мусора. Страна начала реализацию проекта Ганде — первой в мире коммерческой группировки спутников, специализирующейся на мониторинге космического мусора. Первый аппарат этого проекта был успешно запущен с космодрома на северо-западе страны с помощью ракеты Лиджиан-1. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, этот масштабный проект разработан частной аэрокосмической компанией АТмото Течнологй из Пекина. Согласно плану, до 2030 года на орбиту будет выведено в общей сложности 120 спутников. Эта сеть позволит круглосуточно наблюдать за объектами на низких, средних и высоких орбитах. Это имеет решающее значение для обеспечения безопасности действующих аппаратов в космосе.

Искусственный интеллект и автономное управление

Проект будет реализоваться в три этапа. Первый этап, который начался сейчас, называется ЛКс630 и включает в себя 14 спутников. Эти аппараты будут заниматься наблюдением за объектами в космосе и составлением их подробного каталога. Первый запущенный спутник представляет собой уникальное технологическое достижение и оснащен бортовым компьютером с искусственным интеллектом (AI).

Эта система AI позволяет аппарату оперативно отслеживать цели, вести мониторинг и принимать самостоятельные решения в чрезвычайных ситуациях без необходимости установления постоянной связи с Землей. Кроме того, аппарат оснащен системой изменения собственной орбиты, что дает ему возможность сближаться с другими объектами в космосе и выполнять сложные маневры.

Масштаб «невидимой» угрозы в космосе

По словам специалистов, потребность в таких системах резко возрастает по мере увеличения числа запускаемых в космос ракет. Как сообщают китайские СМИ, в настоящее время на орбите насчитывается более миллиона обломков мусора размером более 1 сантиметра. Эти обломки движутся со скоростью около 7,9 километра в секунду и при столкновении с любым спутником или космической станцией могут привести к катастрофическим последствиям.

Следующие этапы проекта включают в себя еще более сложные задачи:

На втором этапе будут запущены 36 спутников, оснащенных камерами высокого разрешения и электромагнитными датчиками;

На третьем этапе на орбиту будут выведены еще 70 умных аппаратов, распознающих объекты и анализирующих их движение.

Полный запуск проекта Ганде выведет возможности Китая по контролю движения в космосе и управлению орбитальной безопасностью на новый уровень. Подобные частные инициативы служат фундаментом не только для научных, но и для безопасности международных коммерческих космических полетов.