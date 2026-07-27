Президент России Владимир Путин заявил, что Украина рано или поздно потеряет свои западные регионы. Упомянув исторические границы, связанные с Польшей, Венгрией и Румынией, он назвал Россию «единственным гарантом» территориальной целостности Украины.

Однако это не подтвержденный сценарий, а политический прогноз Путина. Международное право и позиция ООН поддерживают суверенитет Украины и ее международно признанные границы.

Что сказал Путин?

Заявление прозвучало 26 июля в Санкт-Петербурге на встрече с военнослужащими Военно-морского флота России.

Путин напомнил, что некоторые территории на западе Украины вошли в состав Украинской Советской Социалистической Республики после Второй мировой войны.

«Уверен, рано или поздно Украина потеряет эти западные земли. Земли, которые принадлежали Польше, Венгрии и Румынии, исторически вернутся на свои места», — сказал он.

Президент России отметил, что этот процесс может произойти не в ближайшее время, а через год, два, десять или пятнадцать лет. Однако он не пояснил, с помощью какого правового или политического механизма могут произойти подобные территориальные изменения.

Сравнил руководство Украины с «пауками в банке»

Заявив о серьезных разногласиях внутри украинского правительства, Путин уподобил руководство страны политикам, которые «грызутся, как пауки в банке».

Он обвинил украинских чиновников в дележе средств, поступающих от народа и западных партнеров. Каких-либо конкретных документов или доказательств, подтверждающих эти обвинения, на встрече приведено не было.

Эти слова имеют более широкое значение, чем просто критика внутриполитических конфликтов в Украине. Тем самым Путин продолжил свою прежнюю риторику, ставящую под сомнение стабильность украинской государственности.

Насколько полна историческая претензия насчет Западной Украины?

История упомянутых Путиным регионов действительно сложна. Но называть их все исключительно «подарком Сталина Украине» — значит чрезмерно упрощать исторический процесс.

Накануне Второй мировой войны и после нее:

большая часть Галиции и Волыни находилась в составе Польши;

Северная Буковина принадлежала Румынии;

Закарпатье в межвоенный период входило в состав Чехословакии;

эти территории в 1939–1945 годах вошли в состав Советского Союза, а затем были присоединены к УССР.

Восточная граница Польши была сдвинута на запад, и Варшава взамен получила земли бывших восточных территорий Германии. Эти изменения были результатом не только личного решения Сталина, но и войны, советского вторжения и международных соглашений в Ялте и Потсдаме.

Требуют ли земли Польша, Венгрия и Румыния?

В заявлении Путина не было приведено никаких конкретных официальных документов или решений о том, что эти государства планируют вернуть украинские территории.

Каких-либо общих официальных планов Варшавы, Будапешта и Бухареста, направленных на насильственное изменение границ Украины, не объявлялось. По этой причине слова Путина правильнее воспринимать не как существующую территориальную договоренность, а как политическое предположение на будущее.

Подобные заявления могут вызвать недоверие между Украиной и соседними государствами, а также вернуть исторические противоречия на политическую повестку дня.

Что говорит международное право?

ООН неоднократно подчеркивала, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.

Согласно международному праву, захват территории государства путем применения силы или угрозы силой не признается законным. Изменение границ Украины также может осуществляться только посредством законного, мирного процесса, основанного на согласии сторон.

Поэтому сам по себе тот факт, что территория в прошлом находилась в составе определенного государства, сегодня не дает автоматического права на ее возврат. Иначе пришлось бы перекраивать половину карты мира — история в этом плане довольно «сериальна».

Путин заявил, что Россия не начинала войну

Президент России на встрече вновь заявил, что Москва войну не начинала, а лишь ответила на действия, предпринятые Киевом и Западом.

Однако ООН и большая часть международного сообщества расценили широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года как агрессию и нарушение суверенитета Украины. Генеральная Ассамблея ООН потребовала от России вывести свои войска с международно признанной территории Украины.

Следовательно, мысль о том, что «Россия не начинала войну», является официальной версией Кремля и не совпадает с правовой и политической оценкой ООН.

Почему это заявление важно?

Слова Путина показывают, что российское руководство рассматривает украинский вопрос не только с точки зрения фронта и переговоров, но и сквозь призму будущих границ страны.

Это заявление может одновременно служить трем целям:

ослабить веру в украинскую государственность;

посеять сомнения между Киевом и его западными соседями;

преподнести войну как процесс «переформатирования» исторических территорий.

Однако на сегодняшний день не существует никаких правовых решений, международных соглашений или подтвержденных планов о неизбежной утрате западных областей Украины.

Главный вывод

Путин заявил, что Украина рано или поздно потеряет западные регионы, но это не реальность, а политический прогноз президента России.

Правда в том, что исторические границы менялись неоднократно. Но сегодняшний международный порядок основывается на признанных границах и территориальной целостности государств. Именно поэтому одной лишь исторической памяти недостаточно для разговоров о переходе украинских территорий к Польше, Венгрии или Румынии.

Как вы думаете, является ли это заявление Путина предупреждением о реальном сценарии или политическим сигналом, направленным на создание недоверия между Украиной и соседними государствами?