В Ташкенте 29-летний мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы за избиение до смерти 5-месячного младенца

В Ташкенте 29-летний мужчина, избивший до смерти 5-месячного ребенка своей сожительницы, был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Согласно судебным документам, мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и заснул. Когда он проснулся от плача младенца, женщины дома не было. Не дождавшись ответа и на телефонные звонки, он заподозрил, что она ушла на встречу с другим мужчиной, и поддался ревности и гневу.

После этого он несколько ударил непрерывно плачущего младенца, схватил за шею и плечи и сильно потряс. Затем он уложил ребенка в коляску и снова ушел в магазин.

Вернувшись домой и увидев тяжелое состояние малыша, женщина вызвала скорую помощь. Однако врачи в больнице констатировали смерть ребенка.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, младенец скончался в результате черепно-мозговой травмы и кровоизлияния в головной мозг. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.