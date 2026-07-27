Неожиданное предложение от Соловьева Боне: будет ли создана новая платформа?

Бывшая участница проекта «Дом-2», модель и блогер Виктория Боня получила неожиданное сообщение от команды Владимира Соловьева. Ей предложили принять участие в разработке концепции новой цифровой платформы, с помощью которой россияне смогут напрямую передавать свои проблемы.

Пока речь не идет о готовом сервисе или запущенном приложении. Проект находится на стадии предварительного обсуждения, его задачи и порядок работы еще только предстоит сформировать.

Что команда Соловьева попросила у Бони?

Виктория Боня опубликовала в социальной сети скриншот отправленного ей сообщения. В нем говорится, что Владимир Соловьев обсудил с представителями VK и Max возможность создания платформы для обращений граждан.

«Мы готовы заняться ее разработкой. Но прежде хотим услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа и какими функциями обладать?»

Судя по сообщению, команда Соловьева хочет изучить концепцию Бони и ее предложения относительно необходимых возможностей для пользователей до начала технических работ.

Боня обсуждает решение с подписчиками

Вместо того чтобы самостоятельно представить готовую идею, блогер попросила подписчиков в соцсетях высказать свое мнение. Она предложила сообща определить, какой должна быть действительно удобная и полезная для людей платформа.

«Давайте уделим этому должное внимание. Думаю, это будет полезно для будущего нашей страны. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить», — написала Боня.

При этом сама блогер сообщила, что из-за зарубежного Apple ИД еще не зарегистрировалась в мессенджере Max.

Какие возможности могут быть на платформе?

Официальное техническое задание проекта еще не обнародовано. Однако в сервисе, предназначенном для обращений граждан, могут потребоваться следующие функции:

отправка проблемы или предложения посредством текста, фото и видео;

направление обращения в соответствующее ведомство или регион;

отслеживание статуса рассмотрения заявления;

публичный показ ответа ответственной организации;

сбор коллективных обращений по однотипным проблемам;

ранжирование самых актуальных вопросов на основе рейтинга.

Однако эти возможности пока не являются официально утвержденными функциями. Команда Соловьева ждет предложений именно по этому вопросу от Бони и ее аудитории.

Идея родилась в апрельском скандальном эфире

Боня и Соловьев провели специальный эфир 28 апреля на канале «Соловьев ЛИВЭ». Беседа была организована после прежнего публичного конфликта, в ходе нее обсуждались проблемы в стране, информация в соцсетях и вопрос донесения обращений граждан до высших инстанций.

Во время эфира Соловьев предложил создать совместную платформу, где люди могли бы излагать актуальные проблемы страны. В записи трансляции видно, что эта тема обсуждалась после 21-й минуты беседы.

Сначала конфликт, теперь предложение о сотрудничестве

Отношения между Боней и Соловьевым раньше были довольно напряженными. Телеведущий позволял себе оскорбительные высказывания в адрес блогера, а Боня заявляла, что выступит против таких заявлений и примет правовые меры. Позже они обсудили конфликт в совместном эфире, и Соловьев признал, что поддался излишним эмоциям, и извинился.

Именно поэтому предложение о новой платформе привлекает внимание не только как простая технологическая идея, но и как неожиданное сотрудничество между двумя медиаперсонами, ранее вступившими в открытый конфликт.

Будет ли платформа реально работать?

Успех проекта зависит не от громких имен или красивого интерфейса, а от наличия реальных результатов после обращений. Если гражданин напишет о проблеме, но не получит ответа и решения, платформа быстро превратится в очередную кнопку «принято».

Поэтому самыми важными критериями для нового сервиса станут:

кто будет рассматривать обращения;

каков будет срок ответа;

участие государственных ведомств;

каким образом будут защищены персональные данные граждан;

кем будут контролироваться нерешенные проблемы.

Пока неизвестно о каких-либо отдельных официальных заявлениях со стороны VK или Max относительно запуска платформы, ее названия, сроков и технических характеристик. Имеющиеся сообщения показывают, что команда Соловьева готова к разработке проекта и идет сбор предложений по концепции.

Обсуждение, начавшееся когда-то с обращения Бони к президенту, теперь может перерасти в отдельный цифровой проект. Но его истинная ценность проявится не тогда, когда откроется платформа, а тогда, когда будут решены проблемы людей.