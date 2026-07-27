Неожиданное предложение от Соловьева Боне: будет ли создана новая платформа?
Бывшая участница проекта «Дом-2», модель и блогер Виктория Боня получила неожиданное сообщение от команды Владимира Соловьева. Ей предложили принять участие в разработке концепции новой цифровой платформы, с помощью которой россияне смогут напрямую передавать свои проблемы.
Пока речь не идет о готовом сервисе или запущенном приложении. Проект находится на стадии предварительного обсуждения, его задачи и порядок работы еще только предстоит сформировать.
Что команда Соловьева попросила у Бони?
Виктория Боня опубликовала в социальной сети скриншот отправленного ей сообщения. В нем говорится, что Владимир Соловьев обсудил с представителями VK и Max возможность создания платформы для обращений граждан.
«Мы готовы заняться ее разработкой. Но прежде хотим услышать ваше видение проекта: какой должна быть платформа и какими функциями обладать?»
Судя по сообщению, команда Соловьева хочет изучить концепцию Бони и ее предложения относительно необходимых возможностей для пользователей до начала технических работ.
Боня обсуждает решение с подписчиками
Вместо того чтобы самостоятельно представить готовую идею, блогер попросила подписчиков в соцсетях высказать свое мнение. Она предложила сообща определить, какой должна быть действительно удобная и полезная для людей платформа.
«Давайте уделим этому должное внимание. Думаю, это будет полезно для будущего нашей страны. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить», — написала Боня.
При этом сама блогер сообщила, что из-за зарубежного Apple ИД еще не зарегистрировалась в мессенджере Max.
Какие возможности могут быть на платформе?
Официальное техническое задание проекта еще не обнародовано. Однако в сервисе, предназначенном для обращений граждан, могут потребоваться следующие функции:
отправка проблемы или предложения посредством текста, фото и видео;
направление обращения в соответствующее ведомство или регион;
отслеживание статуса рассмотрения заявления;
публичный показ ответа ответственной организации;
сбор коллективных обращений по однотипным проблемам;
ранжирование самых актуальных вопросов на основе рейтинга.
Однако эти возможности пока не являются официально утвержденными функциями. Команда Соловьева ждет предложений именно по этому вопросу от Бони и ее аудитории.
Идея родилась в апрельском скандальном эфире
Боня и Соловьев провели специальный эфир 28 апреля на канале «Соловьев ЛИВЭ». Беседа была организована после прежнего публичного конфликта, в ходе нее обсуждались проблемы в стране, информация в соцсетях и вопрос донесения обращений граждан до высших инстанций.
Во время эфира Соловьев предложил создать совместную платформу, где люди могли бы излагать актуальные проблемы страны. В записи трансляции видно, что эта тема обсуждалась после 21-й минуты беседы.
Сначала конфликт, теперь предложение о сотрудничестве
Отношения между Боней и Соловьевым раньше были довольно напряженными. Телеведущий позволял себе оскорбительные высказывания в адрес блогера, а Боня заявляла, что выступит против таких заявлений и примет правовые меры. Позже они обсудили конфликт в совместном эфире, и Соловьев признал, что поддался излишним эмоциям, и извинился.
Именно поэтому предложение о новой платформе привлекает внимание не только как простая технологическая идея, но и как неожиданное сотрудничество между двумя медиаперсонами, ранее вступившими в открытый конфликт.
Будет ли платформа реально работать?
Успех проекта зависит не от громких имен или красивого интерфейса, а от наличия реальных результатов после обращений. Если гражданин напишет о проблеме, но не получит ответа и решения, платформа быстро превратится в очередную кнопку «принято».
Поэтому самыми важными критериями для нового сервиса станут:
кто будет рассматривать обращения;
каков будет срок ответа;
участие государственных ведомств;
каким образом будут защищены персональные данные граждан;
кем будут контролироваться нерешенные проблемы.
Пока неизвестно о каких-либо отдельных официальных заявлениях со стороны VK или Max относительно запуска платформы, ее названия, сроков и технических характеристик. Имеющиеся сообщения показывают, что команда Соловьева готова к разработке проекта и идет сбор предложений по концепции.
Обсуждение, начавшееся когда-то с обращения Бони к президенту, теперь может перерасти в отдельный цифровой проект. Но его истинная ценность проявится не тогда, когда откроется платформа, а тогда, когда будут решены проблемы людей.
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