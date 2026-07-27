Арсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клуба

·37·Спорт
Арсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клуба

Арсенал, один из лидеров Английской Премьер-лиги, готовится кардинально изменить свою финансовую политику ради звезды Реала Винисиуса Жуниора и сделать бразильского футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории команды. Как сообщает издание Те Телеграф, лондонский клуб твердо намерен осуществить этот громкий трансфер с целью добиться доминирования в Европе и предложить нападающему грандиозный контракт. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Руководство клуба намерено развить успехи последних лет, включая завоевание чемпионства в Премьер-лиге после 22-летнего перерыва. На данный момент зарплаты ведущих игроков, таких как Букайо Сака, установлены на уровне около 365 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что открыло для клуба новый финансовый рубеж. Однако борьба за Винисиуса выведет эти расходы на совершенно другой уровень и будет означать предложение условий, превышающих даже его мадридскую зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Трансферная стоимость и вопросы контракта

Хотя Арсенал готов установить исторический рекорд по личному контракту, сумма трансфера остается одним из главных препятствий. Президент Реала Флорентино Перес установил четкий финансовый лимит на бразильского футболиста в летнее трансферное окно. Королевский клуб требует жесткую цену за отпускание своего вингера, и общая сумма с учетом гарантированных выплат и бонусов должна составить 160 миллионов евро.

Еще одним фактором, усложняющим ситуацию, является то, что до окончания действующего контракта Винисиуса остается всего 12 месяцев. Появились сообщения о том, что переговоры о продлении соглашения игрока в Мадриде зашли в тупик, а сам футболист требует зарплату на уровне Килиана Мбаппе. Хотя Перес не хочет отпускать своих ключевых игроков в расцвете сил, вступление в последний год контракта влияет на позицию клуба.

Взгляды тренера и планы Мадрида

На фоне этих трансферных слухов возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера Реала придает развитию событий еще более интригующий оттенок. Португальский специалист выступает за сохранение ключевого ядра атакующей линии в планах клуба по завоеванию 16-го Кубка Европы и, несмотря на разногласия в прошлом, решительно требует оставить Винисиуса в команде.

Тем не менее, закулисные действия руководства Реала показывают совершенно иную картину. Сообщается, что испанский гранд близок к тому, чтобы заплатить более 100 миллионов евро за игрока РБ Лейпциг Яна Диоманде, тем самым заранее готовя замену на случай ухода бразильского нападающего.

АрсеналВинисиус ЖуниорРеал МадридТрансферАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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