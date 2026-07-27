Арсенал готов предложить Винисиусу Жуниору рекордную зарплату в истории клуба
Арсенал, один из лидеров Английской Премьер-лиги, готовится кардинально изменить свою финансовую политику ради звезды Реала Винисиуса Жуниора и сделать бразильского футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории команды. Как сообщает издание Те Телеграф, лондонский клуб твердо намерен осуществить этот громкий трансфер с целью добиться доминирования в Европе и предложить нападающему грандиозный контракт. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.
Руководство клуба намерено развить успехи последних лет, включая завоевание чемпионства в Премьер-лиге после 22-летнего перерыва. На данный момент зарплаты ведущих игроков, таких как Букайо Сака, установлены на уровне около 365 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что открыло для клуба новый финансовый рубеж. Однако борьба за Винисиуса выведет эти расходы на совершенно другой уровень и будет означать предложение условий, превышающих даже его мадридскую зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Трансферная стоимость и вопросы контрактаХотя Арсенал готов установить исторический рекорд по личному контракту, сумма трансфера остается одним из главных препятствий. Президент Реала Флорентино Перес установил четкий финансовый лимит на бразильского футболиста в летнее трансферное окно. Королевский клуб требует жесткую цену за отпускание своего вингера, и общая сумма с учетом гарантированных выплат и бонусов должна составить 160 миллионов евро.
Еще одним фактором, усложняющим ситуацию, является то, что до окончания действующего контракта Винисиуса остается всего 12 месяцев. Появились сообщения о том, что переговоры о продлении соглашения игрока в Мадриде зашли в тупик, а сам футболист требует зарплату на уровне Килиана Мбаппе. Хотя Перес не хочет отпускать своих ключевых игроков в расцвете сил, вступление в последний год контракта влияет на позицию клуба.
Взгляды тренера и планы МадридаНа фоне этих трансферных слухов возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера Реала придает развитию событий еще более интригующий оттенок. Португальский специалист выступает за сохранение ключевого ядра атакующей линии в планах клуба по завоеванию 16-го Кубка Европы и, несмотря на разногласия в прошлом, решительно требует оставить Винисиуса в команде.
Тем не менее, закулисные действия руководства Реала показывают совершенно иную картину. Сообщается, что испанский гранд близок к тому, чтобы заплатить более 100 миллионов евро за игрока РБ Лейпциг Яна Диоманде, тем самым заранее готовя замену на случай ухода бразильского нападающего.
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