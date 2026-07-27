Мусульмон Юнусов: "От нужды пошел вести свадьбы" (видео)

Талантливый актер Мусульмон Юнусов стал гостем очередного выпуска передачи "Иккаламиз". В ходе беседы он искренне рассказал о трудных периодах своей жизни и признался, что был вынужден заниматься тем, чего раньше никогда не делал.

По словам актера, из-за материальных трудностей ему одно время приходилось даже вести свадьбы.

"Нужда кого угодно согнет. Бывали времена, когда я шел вести свадьбы. Это было то, чего я никогда в жизни не делал", — сказал Мусульмон Юнусов.

После этого признания актера ведущие передачи с юмором прокомментировали:

"Значит, в безвыходной ситуации приходится идти на свадьбы", — с улыбкой отметили они.

Искреннее признание Мусульмона Юнусова не осталось без внимания и в социальных сетях. Многие подписчики оставляют теплые отзывы, отмечая, что он не стал скрывать трудности и не побоялся честного труда.