Ночная атака дронов в Ростове: погибла семейная пара, пять человек пострадали

Фото: ростов.кп.ру

Ночной воздушный удар по Ростову-на-Дону привел к трагическим последствиям. По информации региональных властей России, два человека погибли, еще пять граждан получили ранения — среди них есть подросток в тяжелом состоянии.

В результате падения дронов в трех районах города начались пожары. Огонь распространился на частные дома, склады и территорию предприятия, спасатели боролись с крупным очагом возгорания.

Погибшие были мужем и женой

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека, погибшие в результате атаки, состояли в браке.

Еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Состояние двух из них, включая подростка, оценивается как тяжелое.

Четверо пострадавших были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Ростова, еще одному человеку с легкими травмами помощь оказали на месте.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших и заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Дроны привели к разрушениям в трех районах

По предварительным данным, основной ущерб на земле зафиксирован в следующих районах:

Железнодорожный район;

Пролетарский район;

Ленинский район.

Глава региона сообщил, что из-за падения беспилотников в нескольких местах возникли пожары. Огонь охватил территорию частного предприятия, складские помещения, несколько частных домов и припаркованные рядом с ними автомобили.

Также сообщается о выбитых стеклах в нескольких частных домах, верхних этажах многоэтажного здания и социальном учреждении. Полный масштаб ущерба еще подсчитывается.

Спасатели потушили пожар площадью 400 квадратных метров

Большая часть возникших после атаки пожаров была оперативно ликвидирована. Однако спасатели продолжали тушить крупный очаг возгорания площадью примерно 400 квадратных метров.

Для жителей пострадавшего многоквартирного дома в Пролетарском районе открыли пункт временного размещения. Там организовали спальные места, горячие напитки и питание, также выделили автобусы для эвакуированных жителей.

Данные о последствиях могут обновляться

Власти Ростовской области сообщили, что на местах происшествий работают оперативные службы, медицинские работники и комиссии по оценке ущерба.

Согласно текущим данным:

Последствие Зафиксированный показатель Погибшие 2 человека Пострадавшие 5 человек В тяжелом состоянии 2 человека Госпитализированные 4 человека Пострадавшие районы 3 Площадь крупного пожара 400 кв. метров

Эти цифры основаны на предварительных данных, обнародованных утром 27 июля. Власти подчеркнули, что из-за продолжающихся поисковых работ, полной ликвидации пожара и подсчета ущерба информация о последствиях может уточняться.

Ночной удар по Ростову в очередной раз показал, что угроза для мирного населения растет и за пределами зоны боевых действий. На этот раз беспилотники не ограничились складом или предприятием — оборвались две человеческие жизни, одна семья столкнулась с трагедией.