В Японии может появиться вторая столица: принят закон

В Японии в будущем может быть создана вторая столица страны. 24 июля парламент страны принял законопроект, предусматривающий создание резервного административного центра на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Токио. Об этом сообщает агентство Кёдо.

Сообщается, что эта инициатива может дать дополнительный импульс планам японского правительства по превращению Осаки, расположенной на западе страны, в крупный мегаполис, подобный Токио. В то же время закон направлен на более эффективную организацию государственного управления и децентрализацию власти.

Предложенный правящим блоком законопроект подвергся резкой критике со стороны оппозиции. По их мнению, документ подготовлен в основном в интересах базирующейся в Осаке Партии инноваций Японии — партнера по коалиции Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити.

Перед принятием закона в парламенте прошли жаркие дебаты. Оппозиция потребовала запретить проведение местных выборов и референдумов в один день. Они подчеркнули, что это может повлиять на волеизъявление избирателей.

Отмечается, что поводом для этих дебатов также послужило заявление губернатора Осаки Хирофуми Ёсимуры о его намерении провести третий референдум следующей весной в один день с выборами губернатора.

Две предыдущие попытки превратить Осаку в мегаполис — референдумы 2015 и 2020 годов — были отвергнуты с минимальной разницей голосов. Позже, после того как правящий блок согласился на определенные уступки, оппозиция дала согласие на вынесение законопроекта на голосование.

В соответствии с новым законом премьер-министр сможет присваивать статус резервной столицы на основании заявок префектур, соответствующих установленным требованиям по численности населения и экономическим показателям.

Документ был поддержан Либерально-демократической партией, ее партнерами по коалиции и рядом других политических сил и принят 123 голосами депутатов, при этом 121 депутат проголосовал против.

Для справки, в мире существуют государства с двумя и более столицами. Например, в Нидерландах Амстердам является официальной столицей, но парламент и правительство располагаются в городе Гаага. В Боливии Сукре считается официальной столицей, в то время как правительство и парламент функционируют в Ла-Пасе. Кроме того, в таких странах, как Чили, Малайзия, Шри-Ланка, Кот-д'Ивуар, Бенин, Эсватини и Бурунди, государственное управление также распределено между несколькими городами.

Единственным государством в мире, имеющим три официальные столицы, является Южно-Африканская Республика. В ней Претория выполняет функции центра исполнительной власти, Кейптаун — законодательной, а Блумфонтейн — судебной.