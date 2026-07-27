Шахло Салаева открыто рассказала, что попросила у мужа в качестве махр на свадьбе

·91·Культура
Шахло Салаева открыто рассказала, что попросила у мужа в качестве махр на свадьбе

Шахло Салаева рассказала, что попросила у своего супруга, турецкого певца Вейселя Дулгера в качестве махра. Этот вопрос активно обсуждался среди поклонников после свадьбы пары, прошедшей в Турции.

По словам певицы, она попросила в качестве махра бриллиант. Однако дорогой подарок ей еще не вручили. Шахло Салаева сообщила, что Вейсель Дулгер пообещал подарить бриллиант после свадебной церемонии в Хорезме.

В социальных сетях также задавали вопрос о том, будут ли молодожены жить в Турции или останутся в Узбекистане. Шахло пояснила, что пока они будут жить в Узбекистане, так как основная работа у обоих находится здесь.

Таким образом, пара в ближайшее время не планирует окончательно переезжать в Турцию. Они сначала ждут проведения свадебной церемонии в Хорезме.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерТурцияУзбекистанХорезм
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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