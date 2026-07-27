Теленок в салоне Нексиа-2 удивил многих

В социальных широтах получило широкое распространение видео, на котором запечатлен водитель, перевозящий живого теленка в салоне автомобиля Нексиа-2. Необычный случай был снят другими участниками дорожного движения и за короткое время вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

На видео видно, как теленок устроен на заднем сиденье машины и везется с высунутой наружу головой. Если данная ситуация многих удивила, то некоторые расценили ее как забавный курьез. Другие же выразили свое мнение о том, насколько правильно перевозить живое животное в легковом автомобиле подобным образом.

Под видео пользователи оставляют самые разные комментарии.