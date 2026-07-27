В Москве топ-менеджера уволили за загрузку секретных данных в DeepSeek

Суд в Москве отклонил иск бывшего коммерческого директора инженерной компании о восстановлении на работе и выплате компенсации. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось «РИА Новости», сотрудница была освобождена от занимаемой должности за передачу коммерческой тайны сторонним источникам, в частности сервису искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что женщина проработала в компании менее полугода в должности коммерческого директора с ежемесячным окладом более 800 тыс. рублей. После увольнения она потребовала признать приказ руководства незаконным, изменить формулировку расторжения трудового договора на «по соглашению сторон», а также выплатить предусмотренную контрактом компенсацию в размере 5 млн рублей в виде «золотого парашюта».

Последствия нарушения правил безопасности

Как указано в материалах суда, у истца не было никакой производственной необходимости извлекать информацию с локальных защищенных накопителей работодателя, перенаправлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый предприятием, и размещать на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek. Руководство компании расценило это действие как грубое нарушение правил безопасности и сохранения коммерческой тайны.

Напомним, в конце июля стало известно, что из-за функции обмена данными в интерфейсе китайского чат-бота DeepSeek в открытый доступ утекла личная переписка пользователей, в том числе общение с клиентами и важные рабочие документы.

Вопрос безопасности корпоративных данных

Данное судебное дело в очередной раз показало, насколько опасным может быть использование современных технологий и инструментов искусственного интеллекта в корпоративной среде. Сегодня бесконтрольное использование сотрудниками в своей работе массовых нейросетей вроде ChatGPT или DeepSeek часто приводит к тому, что конфиденциальная информация попадает в руки третьих лиц.

Юристы отмечают, что это судебное решение может послужить важным прецедентом и для других компаний в России. Теперь работодатели будут еще строже подходить к цифровой гигиене сотрудников и требованиям защиты конфиденциальных данных, принимая меры по жесткому ограничению использования современных сервисов искусственного интеллекта.