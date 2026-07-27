В Москве топ-менеджера уволили за загрузку секретных данных в DeepSeek

·34·Технологии
В Москве топ-менеджера уволили за загрузку секретных данных в DeepSeek

Суд в Москве отклонил иск бывшего коммерческого директора инженерной компании о восстановлении на работе и выплате компенсации. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось «РИА Новости», сотрудница была освобождена от занимаемой должности за передачу коммерческой тайны сторонним источникам, в частности сервису искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что женщина проработала в компании менее полугода в должности коммерческого директора с ежемесячным окладом более 800 тыс. рублей. После увольнения она потребовала признать приказ руководства незаконным, изменить формулировку расторжения трудового договора на «по соглашению сторон», а также выплатить предусмотренную контрактом компенсацию в размере 5 млн рублей в виде «золотого парашюта».

Последствия нарушения правил безопасности

Как указано в материалах суда, у истца не было никакой производственной необходимости извлекать информацию с локальных защищенных накопителей работодателя, перенаправлять ее на внешний адрес электронной почты, не контролируемый предприятием, и размещать на ресурсе стороннего сервиса DeepSeek. Руководство компании расценило это действие как грубое нарушение правил безопасности и сохранения коммерческой тайны.

Напомним, в конце июля стало известно, что из-за функции обмена данными в интерфейсе китайского чат-бота DeepSeek в открытый доступ утекла личная переписка пользователей, в том числе общение с клиентами и важные рабочие документы.

Вопрос безопасности корпоративных данных

Данное судебное дело в очередной раз показало, насколько опасным может быть использование современных технологий и инструментов искусственного интеллекта в корпоративной среде. Сегодня бесконтрольное использование сотрудниками в своей работе массовых нейросетей вроде ChatGPT или DeepSeek часто приводит к тому, что конфиденциальная информация попадает в руки третьих лиц.

Юристы отмечают, что это судебное решение может послужить важным прецедентом и для других компаний в России. Теперь работодатели будут еще строже подходить к цифровой гигиене сотрудников и требованиям защиты конфиденциальных данных, принимая меры по жесткому ограничению использования современных сервисов искусственного интеллекта.

DeepSeekСудМоскваКоммерческая тайнаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китайская ракета Лонг Марч 7А доставлена на стартовую площадкуКитайская ракета Лонг Марч 7А доставлена на стартовую площадкуСегодня, 13:54Представлен компьютерный корпус Хавн БФ360 ФловПредставлен компьютерный корпус Хавн БФ360 ФловСегодня, 13:22Готов новый измерительный пункт Сахалин для космодрома ВосточныйГотов новый измерительный пункт Сахалин для космодрома ВосточныйСегодня, 12:21Смартфоны Huawei Мате 80 продаются с рекордной скоростьюСмартфоны Huawei Мате 80 продаются с рекордной скоростьюСегодня, 11:52Компания АОК представила современный корпус КГ350Б дешевле 30 долларовКомпания АОК представила современный корпус КГ350Б дешевле 30 долларовСегодня, 11:25Представлен Vivo X300е: батарея 7200 mAh и Snapdragon 8 Ген 5Представлен Vivo X300е: батарея 7200 mAh и Snapdragon 8 Ген 5Сегодня, 09:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне