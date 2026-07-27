Дети остановили машину молодоженов: «Не дадите 500 тысяч сумов — бросим камни!»

·42·Общество
Дети остановили машину молодоженов: «Не дадите 500 тысяч сумов — бросим камни!»

В социальных сетях широкое распространение получило видео необычного инцидента с участием свадебного кортежа. На кадрах видно, как группа детей в махалле перегородила дорогу автомобилю, увозившему невесту, и требует денег у водителей.

По распространившимся данным, происшествие случилось в махалле, где проживает невеста. Когда свадебная процессия увозила невесту, несколько детей выбежали на проезжую часть и воспрепятствовали движению кортежа.

На видео слышно, как дети показывают камни в руках и заявляют, что если им не дадут 500 тысяч сумов, они бросят камни в машину. Из-за этого участники кортежа на некоторое время остановились.

Данный ролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Официальной информации по поводу этого инцидента пока не поступало.

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Charos
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