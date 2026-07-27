Джахонгир Ходжаев установил рекорд, приготовив в Андижане пиццу длиной 3,5 метра!

В Андижане приготовили большую пиццу длиной 3,5 метра. Данная инициатива была реализована владельцем нескольких бизнесов Джахонгиром Ходжаевым и его командой.

Пицца была испечена в центре, открытом под названием «Сариқ бола» (Желтый мальчик). С началом процесса для просмотра собралось множество людей. При приготовлении пиццы такого крупного размера команда работала сообща, выполнив все этапы — от раскатки теста до выкладки ингредиентов.

В видео, опубликованном в социальной сети, Джахонгир Ходжаев оценил этот результат как рекорд и написал: «Впервые в Узбекистане». Он также призвал жителей Андижана проявлять активность.

Вокруг готовой пиццы люди фотографировались, а видео распространилось на различных страницах. Многие проявляют интерес к тому, как именно выпекалась 3,5-метровая пицца.