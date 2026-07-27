В Европе запущено новое живое шоу о мире технологий

·46·Технологии
В Европе запущено новое живое шоу о мире технологий

Основанная лондонскими предпринимателями Люком Найтом и Ронаном Чемберсом компания Эуропеан Течнологй Нетворк (ЭТН) запустила расширенный формат и перешла на пятидневный режим прямых эфиров в неделю. Согласно данным издания TechCrunch, этот медиапроект в короткие сроки успел превратиться в одну из самых влиятельных трибун в технологической экосистеме Европы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Транслируемая в настоящее время на платформах Кс и YouTube программа собрала более 5 миллионов просмотров. Проект, который сначала выходил в эфир два дня в неделю, из-за растущего интереса решил резко расширить свою деятельность и занял новую студию в лондонском районе Кингс Кросс.

В целях обеспечения финансовой стабильности проекта был привлечен сид-раунд на сумму 1,6 миллиона долларов при участии Поверхусе Капитал, Аксел Спрингер SE, а также бизнес-ангелов из OpenAI и DeepMind. Полученные инвестиции направляются на расширение команды, закупку нового студийного оборудования и запуск специального новостного бюллетеня.

Главная трибуна для европейских стартапов

По словам авторов проекта, ЭТН создан для того, чтобы заполнить огромный пробел в европейской технологической сфере. С начала текущего года лондонские стартапы, по данным Деалрум, привлекли 14,7 миллиарда долларов инвестиций, причем шесть из них привлекли более 500 миллионов долларов. В их числе такие компании, как Вайве, Суперинтеллигенке, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence и Isomorphic Labs.

Благодаря этим быстро растущим показателям количество заявок от желающих прийти на шоу в качестве гостей превысило 70 в неделю. Поскольку раньше в ходе двухдневного эфира было сложно уместить 12 интервью, теперь формат переведен на ежедневные трехчасовые прямые эфиры и двухчасовые эксклюзивные беседы.

Ожидается, что в рамках нового пятидневного расписания эфиров гостями шоу станут всемирно известные эксперты и политики, в том числе партнер Секуоиа Джордж Робсон, а также бывший премьер-министр Великобритании и советник Anthropic и Microsoft Риши Сунак. Кроме того, ранее в шоу уже принимали участие основатель Сйнтесиа, финансовый директор Легора, руководитель Granola и первый министр Великобритании по искусственному интеллекту Канишка Нараян.

Планы на будущее и финансирование

Согласно планам организаторов, в будущем в прямых эфирах планируется запустить дискуссии, круглые столы и презентации стартапов в стиле Шарк Tank. Ожидается, что это позволит более широко освещать достижения венчурного капитала и сферы искусственного интеллекта в Европе.

Этот медиапроект, подобно традиционным СМИ, финансируется в основном за счет доходов от рекламы. На сегодняшний день прогнозовый рынок Polymarket, блокчейн-компания Base и стартап в сфере аудио-технологий ElevenLabs вошли в число основных спонсоров проекта.

ETNТехнологииСтартапыИскусственный интеллектИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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