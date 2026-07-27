Хэтчбек Меркедес-АМГ А45 С уходит в историю с финальной версией Финал Эдитион

·20·Авто
Хэтчбек Меркедес-АМГ А45 С уходит в историю с финальной версией Финал Эдитион

Одна из самых известных и мощных моделей в классе хот-хэтчей завершает свой жизненный путь. Согласно информации издания Autocar, Меркедес-АМГ А45 С завершает семилетний период успешных продаж специальной версией Финал Эдитион и прощается с поклонниками. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Впервые представленный в 2019 году, А45 С вошел в историю как обладатель самого мощного серийного четырехцилиндрового двигателя. Его 2,0-литровый турбоагрегат выдавал целых 416 лошадиных сил и 500 Нм (369 фунт-фут) крутящего момента. Эти показатели позволили ему успешно конкурировать с именитыми спорткарами.

Технические возможности и влияние стандартов Евро 7

Этот высокопроизводительный двигатель позволял автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,9 секунды и развивать максимальную скорость 270 км/ч (168 миль/ч). Однако в прошлом году специалисты отмечали, что самая мощная модификация мотора М139 не соответствует новым экологическим стандартам Евро 7.

Поскольку адаптация двигателя под новые требования потребовала бы огромных финансовых затрат, немецкий бренд решил сменить вектор развития. Ожидается также, что в будущем другие модели AMG, использующие высокопроизводительный мотор М139, будут заменены автомобилями с рядными шестицилиндровыми двигателями.

Модель Финал Эдитион и планы на будущее

Прощальная версия Меркедес-АМГ А45 С Финал Эдитион получила уникальный экстерьер, вдохновленный гоночными болидами. Матовый серый кузов гармонично сочетается с желтыми акцентами вокруг аэродинамических элементов, а специальная графика «45С» в салоне и на кузове напоминает гоночные номера.

На рынке Великобритании стартовая цена этого эксклюзивного хэтча установлена на отметке 67 965 фунтов стерлингов. При этом компания не уточнила тираж данной версии. Тем не менее, было подтверждено, что младшая модель AMG А35 мощностью 316 лошадиных сил останется в продаже еще некоторое время.

В настоящее время Mercedes ведет работу над пятым поколением A-Class, выход которого запланирован на 2028 год. Новинка будет построена на новой платформе ММА, и ожидается, что ее электромобильные версии в будущем откроют новую эру для любителей традиционных хэтчбеков.

MercedesAMGA45 SХэтчбекЭлектромобиль
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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