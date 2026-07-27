Шерзод Хожаев назначен министром энергетики — указ Президента

В Министерстве энергетики Узбекистана официально завершилась важная кадровая ротация. Шерзод Хожаев, имеющий более чем 25-летний опыт работы в сфере, назначен на должность министра энергетики Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

До этого назначения его кандидатура была детально рассмотрена и одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Zamin.uz приводит подробности назначения нового министра, одобрения парламента и его многолетнего опыта работы в отрасли.

1. Одобрение парламента и новая должность

Перед подписанием соответствующего указа Президентом кандидатура Шерзода Хожаева была рассмотрена и одобрена депутатами на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

В связи с назначением на новую министерскую должность Шерзод Хожаев был освобожден от ранее занимаемой должности директора Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка.

2. В системе с 1998 года: трудовой путь Шерзода Хожаева

Шерзод Хожаев обладает большим опытом в энергетической сфере и является одним из специалистов, знающих систему изнутри. Его деятельность в данной сфере началась в 1998 году.

Годы Занимаемая должность и деятельность С 1998 года Начало трудовой деятельности в энергетической сфере 2019—2023 годы Заместитель министра энергетики Республики Узбекистан 2023—2026 годы Директор Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка С 2026 года Министр энергетики Республики Узбекистан

3. Кадровые перестановки в руководстве

Шерзод Хожаев сменил Журабеka Мирзамахмудова, который руководил Министерством энергетики на протяжении почти 4 лет.

Опыт в сфере и ожидания: Непрерывная работа нового министра в энергетической сфере с 1998 года, его опыт работы в качестве заместителя министра в 2019–2023 годах, а затем руководителя в Агентстве по реформированию энергетического рынка сыграют важную роль в решении имеющихся проблем в отрасли и продолжении реформ.

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Ожидается, что данная кадровая ротация в энергосистеме страны станет важным этапом в либерализации энергетического рынка и дальнейшем развитии системы.

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