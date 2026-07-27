Зеисс расширяет производство: важный шаг для ASML

·34·Технологии
Зеисс расширяет производство: важный шаг для ASML

Германская компания Зеисс Семикондуктор Мануфактуринг Течнологй (Зеисс СМТ) объявила об открытии новой производственной базы в стране. По данным Иксбт.ком, этот шаг позволит существенно увеличить объемы оптических компонентов для ЭУВ-литографии, имеющей решающее значение в производстве современных микрочипов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

Данное событие имеет колоссальное значение для всей полупроводниковой индустрии. Дело в том, что Зеисс СМТ как единственный в мире поставщик высокоточной оптики обеспечивает работу ЭУВ-сканеров компании ASML. На практике без продукции Зеисс создание современных литографических машин, используемых для выпуска передовых микрочипов, абсолютно невозможно.

Производственные мощности и ограничения

В настоящее время именно мощности Зеисс СМТ являются одним из основных факторов, сдерживающих темпы выпуска оборудования ASML. Компания предупреждала в своем годовом отчете, что любые долгосрочные сбои в деятельности этого партнера могут серьезно повлиять на всю индустрию.

Зеисс производит линзы, зеркала и системы освещения для ЭУВ-сканеров, включая комплексы Хигх-НА ЭУВ. Одна такая проекционная система состоит более чем из 40 тысяч деталей, а ее вес составляет почти 12 тонн. На создание же одного из самых сложных зеркал уходит несколько месяцев.

Финансовые показатели и перспективы сотрудничества

В целях расширения объемов производства ASML выделила своему партнеру кредит в размере 1,91 миллиарда евро и аванс в размере 1,19 миллиарда евро. Общая цель компаний заключается в сокращении времени сборки каждой ЭУВ-машины примерно с 22 недель до 15–16 недель, а также в увеличении объемов поставок продукции.

Объемы взаимных закупок между сторонами бурно растут из года в год. Если в 2023 году этот показатель составлял 3,33 миллиарда евро, то в 2024 году он достиг 3,95 миллиарда евро. По прогнозам специалистов, в 2025 году эта сумма должна достичь 4,41 миллиарда евро.

ZeissASMLПолупроводникиТехнологииЧип
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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