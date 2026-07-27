В Министерстве энергетики отставка и новое назначение: Министр освобожден от занимаемой должности

·73·Узбекистан
В Министерстве энергетики отставка и новое назначение: Министр освобожден от занимаемой должности

В руководстве энергетической системы Узбекистана произошли важные кадровые изменения. Согласно соответствующему указу Президента, Журабек Мирзамахмудов освобожден от должности министра энергетики Республики Узбекистан.

Другим указом главы государства Шерзод Ходжаев назначен новым руководителем Министерства энергетики.

Zamin.uz представляет подробности этой неожиданной отставки и назначения нового руководителя в энергетической системе.

1. С каких пор Журабек Мирзамахмудов возглавлял министерство?

Журабек Мирзамахмудов был назначен на пост главы Минэнерго в сентябре 2022 года после того, как бывший министр Алишер Султанов подал в отставку по состоянию здоровья. Он руководил одной из важнейших и ответственных сфер страны почти четыре года.

2. Трудовая деятельность и биография бывшего министра

Родившийся в 1979 году в Наманганской области Журабек Мирзамахмудов считается одним из специалистов с богатым опытом в энергетической и химической промышленности.

  • Образование: В 2001 году окончил Университет Алабамы (США), в 2005 году — Ташкентский химико-технологический институт.

  • Период в «Узбекнефтегазе» (2006–2012): Работал на различных ответственных должностях в системе.

  • Экономика и промышленность (2012–2017): Работал заместителем министра экономики и заместителем председателя правления АО «Узкимёсаноат».

  • Агентство «Узатом» (2018–2020): Руководил проектами АЭС в качестве директора Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров и генерального директора «Узатом».

  • Заместитель министра и «Узкимёсаноат»: В 2019–2020 годах работал заместителем министра энергетики, а с января 2020 года — председателем правления АО «Узкимёсаноат».

Хронология деятельности Журабека Мирзамахмудова

Годы

Занимаемая должность

2006–2012

Различные ответственные должности в НХК «Узбекнефтегаз»

2012–2014

Заместитель министра экономики Республики Узбекистан

2014–2017

Заместитель председателя правления АО «Узкимёсаноат»

2018–2020

Генеральный директор агентства «Узатом»

2019–2020

Заместитель министра энергетики Республики Узбекистан

2020–2022

Председатель правления АО «Узкимёсаноат»

2022–2026

Министр энергетики Республики Узбекистан

3. Задачи, стоящие перед новым министром Шерзодом Ходжаевым

На Шерзода Ходжаева, назначенного министром энергетики указом Президента, возлагается множество важных задач по обеспечению энергетической безопасности страны, расширению использования возобновляемых источников энергии и модернизации системы.

В Министерстве энергетики отставка и новое назначение: Министр освобожден от занимаемой должности

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УзбекистанЖурабек МирзамахмудовШерзод ХоджаевАлишер СултановУзбекнефтегаз
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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