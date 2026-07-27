Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на прошедшем в городе Ржев международном молодежном форуме «Гвардейск», а также на очередном брифинге сделала ряд резких заявлений по ситуации вокруг Украины. По словам дипломата, украинское руководство продало свою независимость, и страна используется Западом в качестве инструмента борьбы против России.

Zamin.уз со ссылкой на источник в РИА Новости приводит основные заявления представителя МИД РФ и их суть.

1. «Независимость была распродана»: вина политиков во власти

Мария Захарова подчеркнула, что народ Украины никогда не боролся за подлинную независимость, так как имевшиеся у них свобода и суверенитет были распроданы пришедшими к власти политиками.

Из слов Марии Захаровой на форуме в Ржеве: «Они ни за какую “независимость” не борются. Она у них была, она была просто продана. Обманул народ не народ, а политики, которые пришли к власти».

Дипломат добавила, что подобная лживая и вводящая в заблуждение политика продолжается на Украине по сей день.

2. «Прекращение славянского братства»: главная цель Запада

По словам представителя МИД РФ, в настоящее время территория и народ Украины приносятся в жертву геополитическим интересам западных государств. Главная цель — создать в регионе вечную, незаживающую рану между братскими народами.

Мария Захарова о политике Запада: «Они просто стирают Украину с лица земли. Чтобы не было славян, чтобы не было народов в братстве с русскими, с белорусами, с молдаванами и со всеми остальными. Чтобы это была вечно кровоточащая рана».

Основная суть заявлений Захаровой

Направление / Аспект Содержание и логика заявления Статус независимости Продана политиками, народ обманут Роль Запада Использование страны как инструмента борьбы против России Геополитическая цель Полное уничтожение единства славянских и братских народов Меры наказания Соответствующий ответ со стороны России за атаки на мирное население

3. Предупреждение на брифинге: террористические атаки не останутся без ответа

Кроме того, Мария Захарова на своем очередном брифинге отметила, что киевские официальные лица постепенно начинают осознавать невозможность предотвращения поражения на поле боя.

По ее словам, за любые совершаемые террористические атаки и действия против мирного населения российской армией и правоохранительными органами будут приняты надлежащие и жесткие меры наказания.

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