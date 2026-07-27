Страшная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туриста

На популярном таиландском острове Пхукет произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль под управлением высокопоставленного чиновника местной администрации сбил российского туриста. Получивший тяжелые травмы гражданин скончался в больнице.

Zamin.уз со ссылкой на издание Те Фукет Невс приводит подробности этого резонансного инцидента.

1. Страшный удар напротив магазина 7-Элевен

Трагический инцидент произошел 23 июля в районе Па Кхлонг на острове Пхукет. 41-летний гражданин России Леонид Ю. переходил дорогу напротив магазина 7-Элевен, когда его на большой скорости сбил черный автомобиль марки Ford.

Пострадавший турист в тяжелом состоянии был незамедлительно доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

2. Кто находился за рулем? Секретарь администрации провинции Пхукет

В ходе расследования, проведенного полицией, выяснилось, что за рулем автомобиля находился не рядовой водитель, а чиновник, занимающий важный пост в государственных органах Таиланда.

В момент происшествия за рулем черного Ford находился Танет Навалонг (Танет Навалонг), занимающий должность секретаря администрации провинции Пхукет.

Основные сведения о ДТП

Показатель / Аспект Подробности Место и время происшествия Пхукет, район Па Кхлонг, напротив 7-Элевен (23 июля) Пострадавший 41-летний гражданин России (Леонид Ю.) — скончался Водитель Танет Навалонг (секретарь администрации провинции Пхукет) Транспортное средство Черный автомобиль Ford Статус расследования Изучаются камеры видеонаблюдения, официальное обвинение пока не предъявлено

3. Следственные мероприятия и позиция полиции

В настоящее время местные правоохранительные органы тщательно проверяют все обстоятельства на месте трагедии.

Из заявления полиции: «Следователи внимательно изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения на месте происшествия. Автомобиль Ford, ставший причиной трагедии, отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Официальные обвинения Танету Навалонгу пока не предъявлены, следственные действия продолжаются.»

Общественность ожидает объективного и справедливого расследования этого инцидента с участием высокопоставленного чиновника.

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