Страшная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туриста
На популярном таиландском острове Пхукет произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль под управлением высокопоставленного чиновника местной администрации сбил российского туриста. Получивший тяжелые травмы гражданин скончался в больнице.
Zamin.уз со ссылкой на издание Те Фукет Невс приводит подробности этого резонансного инцидента.
1. Страшный удар напротив магазина 7-Элевен
Трагический инцидент произошел 23 июля в районе Па Кхлонг на острове Пхукет. 41-летний гражданин России Леонид Ю. переходил дорогу напротив магазина 7-Элевен, когда его на большой скорости сбил черный автомобиль марки Ford.
Пострадавший турист в тяжелом состоянии был незамедлительно доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
2. Кто находился за рулем? Секретарь администрации провинции Пхукет
В ходе расследования, проведенного полицией, выяснилось, что за рулем автомобиля находился не рядовой водитель, а чиновник, занимающий важный пост в государственных органах Таиланда.
В момент происшествия за рулем черного Ford находился Танет Навалонг (Танет Навалонг), занимающий должность секретаря администрации провинции Пхукет.
Основные сведения о ДТП
Показатель / Аспект
Подробности
Место и время происшествия
Пхукет, район Па Кхлонг, напротив 7-Элевен (23 июля)
Пострадавший
41-летний гражданин России (Леонид Ю.) — скончался
Водитель
Танет Навалонг (секретарь администрации провинции Пхукет)
Транспортное средство
Черный автомобиль Ford
Статус расследования
Изучаются камеры видеонаблюдения, официальное обвинение пока не предъявлено
3. Следственные мероприятия и позиция полиции
В настоящее время местные правоохранительные органы тщательно проверяют все обстоятельства на месте трагедии.
Из заявления полиции:
«Следователи внимательно изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения на месте происшествия. Автомобиль Ford, ставший причиной трагедии, отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Официальные обвинения Танету Навалонгу пока не предъявлены, следственные действия продолжаются.»
Общественность ожидает объективного и справедливого расследования этого инцидента с участием высокопоставленного чиновника.
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