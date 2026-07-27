В Сурхандарьере отец заставил 9-летнюю дочь есть навоз

Жительница Кумкурганского района Сурхандарьинской области сообщила, что её муж жестоко наказал их 9-летнюю дочь. По её словам, отец насильно засунул в рот девочке кизяк и сам зафиксировал этот процесс на видео.

Как рассказала женщина, несмотря на то, что ребёнок пытался убежать из комнаты, отец затащил её обратно и продолжил истязание. Она также заявила, что мужчина принесённой 7-летней младшей дочерью горячей водой заставил её обжечь рот старшей сестры.

По словам матери, по данному факту она обратилась в ОВД Кумкурганского района ещё в марте, предоставив видеодоказательства. Однако, несмотря на прошедшее время, меры в отношении отца приняты не были. Она отметила, что после случившегося девочка несколько недель не могла принимать пищу и нуждалась в медицинской помощи.

Детский омбудсман прокомментировал ситуацию, сообщив, что инцидент взят под контроль для всестороннего изучения в интересах ребёнка и принятия законных мер. На данный момент правоохранительные органы окончательных выводов не обнародовали.