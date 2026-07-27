Появилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого рака

·55·Мир
Появилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого рака

Разработан новый метод борьбы с одним из самых трудно поддающихся лечению видов рака легких. Результаты исследования, проведенного учеными Российского университета дружбы народов (РУДН) совместно с китайскими коллегами, показали возможность повышения эффективности лечения этого заболевания.

Специалисты изучили аденокарциному легкого — наиболее распространенный вид рака легких. Поскольку генетические мутации, наблюдаемые у некоторых пациентов, значительно снижают эффективность существующих методов лечения, ученые протестировали новый подход.

В рамках исследования адронная терапия была объединена с препаратами, блокирующими фермент ПКСК9. Эксперименты, проведенные в лабораторных условиях на измененных раковых клетках, показали, что эта комбинация уничтожает опасные клетки эффективнее по сравнению со стандартными методами лечения.

По словам ученых, адронная терапия обладает высокой точностью, воздействует преимущественно на раковые клетки и минимизирует влияние на здоровые ткани. Это может послужить повышению безопасности и эффективности лечения.

По мнению исследователей, участвовавших в проекте, ингибиторы ПКСК9 способны усиливать эффект лучевой терапии. В настоящее время этот метод тестируется на животных. На следующем этапе ученые планируют детально изучить его влияние на иммунную систему в живом организме.

Специалисты отмечают, что, несмотря на обнадеживающие результаты, метод еще не внедрен в клиническую практику. Для подтверждения безопасности и эффективности новой терапии на людях необходимы дополнительные исследования и клинические испытания.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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