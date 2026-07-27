Нанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженность

После того как в результате удара Вооруженных сил Украины по торговому судну Ирана в Каспийском море погиб один моряк, отношения между Тегераном и Киевом достигли наивысшего уровня напряженности. Иран предупреждает, что может нанести ответный удар по Украине прямой баллистической ракетой со своей территории.

Zamin.уз, опираясь на анализ украинских изданий «Дефенсе Экспресс» и «Страна», представляет важнейшие детали этого военно-политического кризиса.

1. Трагедия на Каспии: взаимные заявления Тегерана и Киева

Гибель одного моряка в результате нападения на иранское торговое судно в Каспийском море вызвала резкую и тревожную реакцию Тегерана. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана предупредил Киев о серьезных последствиях.

Из заявления представителя МИД Ирана Исмаила Багаи: «Действия украинского лидера Владимира Зеленского могут привести весь мир на порог новой мировой войны. Тегеран не оставит эти действия без ответа».

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил официальную позицию Киева, подчеркнув, что Тегеран «уже долгое время является активным соучастником российской агрессии против Украины».

2. От 2000 до 4000 км: угроза иранского баллистического арсенала

Согласно анализу украинских изданий «Дефенсе Экспресс» и «Страна», Тегеран обладает умственным и военным потенциалом для нанесения прямого удара по территории Украины с использованием своих баллистических ракет средней и большой дальности:

Гхадр, Эмад и Седжджил: Эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии примерно до 2000 км .

Хоррамшахр: Самая тяжелая и дальнобойная ракета в иранском арсенале, которая на практике доказала способность преодолевать расстояние до 4000 км во время ударов по Израилю.

3. Украинская ПВО/ПРО: смогут ли ракеты Патриот остановить удар?

Как отмечают военные эксперты, нынешняя система противовоздушной и противоракетной обороны Украины может оказаться бессильной против тяжелых баллистических ракет такого типа.

Системы Патриот: Обладают крайне ограниченными возможностями против средних и тяжелых баллистических ракет большой дальности иранского производства.

Системы ТААД и Арров: Эти современные оборонительные системы, способные эффективно перехватывать подобные ракеты, в арсенале Украины полностью отсутствуют.

Сравнительные показатели иранских ракет и систем обороны

Название ракеты / системы Дальность полета Статус / возможности в Украине Гхадр, Эмад, Седжджил ~2 000 км Возможность перехвата с помощью Патриот весьма ограничена Хоррамшахр ~4 000 км Высокая степень поражения цели, защита затруднена ТААД / Арров — Данные оборонительные системы в Украине отсутствуют

4. Каково состояние ракетных запасов Ирана?

Как отмечает издание «Дефенсе Экспресс», запасы ракет средней дальности Ирана за последний год значительно сократились. Это обусловлено двумя основными факторами:

Расход значительной части арсенала во время массированных ракетных ударов по территории Израиля. Точечные воздушные удары США и Израиля по пусковым площадкам, складам оружия и производственным объектам в Иране.

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