Нанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженность

·78·Мир
Нанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженность

После того как в результате удара Вооруженных сил Украины по торговому судну Ирана в Каспийском море погиб один моряк, отношения между Тегераном и Киевом достигли наивысшего уровня напряженности. Иран предупреждает, что может нанести ответный удар по Украине прямой баллистической ракетой со своей территории.

Zamin.уз, опираясь на анализ украинских изданий «Дефенсе Экспресс» и «Страна», представляет важнейшие детали этого военно-политического кризиса.

1. Трагедия на Каспии: взаимные заявления Тегерана и Киева

Гибель одного моряка в результате нападения на иранское торговое судно в Каспийском море вызвала резкую и тревожную реакцию Тегерана. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана предупредил Киев о серьезных последствиях.

Из заявления представителя МИД Ирана Исмаила Багаи:

«Действия украинского лидера Владимира Зеленского могут привести весь мир на порог новой мировой войны. Тегеран не оставит эти действия без ответа».

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил официальную позицию Киева, подчеркнув, что Тегеран «уже долгое время является активным соучастником российской агрессии против Украины».

2. От 2000 до 4000 км: угроза иранского баллистического арсенала

Согласно анализу украинских изданий «Дефенсе Экспресс» и «Страна», Тегеран обладает умственным и военным потенциалом для нанесения прямого удара по территории Украины с использованием своих баллистических ракет средней и большой дальности:

  • Гхадр, Эмад и Седжджил: Эти ракеты способны уничтожать цели на расстоянии примерно до 2000 км.

  • Хоррамшахр: Самая тяжелая и дальнобойная ракета в иранском арсенале, которая на практике доказала способность преодолевать расстояние до 4000 км во время ударов по Израилю.

3. Украинская ПВО/ПРО: смогут ли ракеты Патриот остановить удар?

Как отмечают военные эксперты, нынешняя система противовоздушной и противоракетной обороны Украины может оказаться бессильной против тяжелых баллистических ракет такого типа.

  • Системы Патриот: Обладают крайне ограниченными возможностями против средних и тяжелых баллистических ракет большой дальности иранского производства.

  • Системы ТААД и Арров: Эти современные оборонительные системы, способные эффективно перехватывать подобные ракеты, в арсенале Украины полностью отсутствуют.

Сравнительные показатели иранских ракет и систем обороны

Название ракеты / системы

Дальность полета

Статус / возможности в Украине

Гхадр, Эмад, Седжджил

~2 000 км

Возможность перехвата с помощью Патриот весьма ограничена

Хоррамшахр

~4 000 км

Высокая степень поражения цели, защита затруднена

ТААД / Арров

Данные оборонительные системы в Украине отсутствуют

4. Каково состояние ракетных запасов Ирана?

Как отмечает издание «Дефенсе Экспресс», запасы ракет средней дальности Ирана за последний год значительно сократились. Это обусловлено двумя основными факторами:

  1. Расход значительной части арсенала во время массированных ракетных ударов по территории Израиля.

  2. Точечные воздушные удары США и Израиля по пусковым площадкам, складам оружия и производственным объектам в Иране.

Отправьте эту важную геополитическую и военную новость своим друзьям!

Сложная ситуация вокруг Ближнего Востока и Украины напрямую влияет на глобальную безопасность.

Немедленно отправьте эту горячую аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в группы, интересующиеся международной политикой!

По вашему мнению, решится ли Иран на прямой удар баллистической ракетой по Украине или это всего лишь политическая угроза? Оставьте свое мнение в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

У берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акулУ берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акулСегодня, 00:03Крупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видеоКрупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видеоВчера, 23:40Появилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаПоявилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаВчера, 23:36Страшная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туристаСтрашная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туристаВчера, 23:25«Украина продала свою независимость»: громкое заявление Марии Захаровой«Украина продала свою независимость»: громкое заявление Марии ЗахаровойВчера, 22:58Женщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой дворЖенщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой дворВчера, 19:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу