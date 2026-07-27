Amazon усиливает конкуренцию со SpaceX на рынке космического интернета

Amazon подала официальную заявку в Федеральную комиссию по связи США (ФКК) на получение лицензии для управления новой сетью спутников, предназначенных для мобильных телефонов. По данным иксбт.ком, этот масштабный проект включает 5105 космических аппаратов, а запуск их в космос запланирован на 2028 год. Ожидается, что этот шаг еще больше усилит конкуренцию Amazon со SpaceX, которая доминирует на рынке глобального космического интернета и связи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эта инициатива реализуется после того, как несколько месяцев назад Amazon приобрела спутниковые операции компании Глобалстар, предоставляющей услуги экстренной связи для устройств Apple iPhone и устройств интернета вещей (ИоТ). Согласно представленным документам, компания намерена расширить свои сервисы за счет использования радиочастотного спектра Глобалстар и объединить их с ЛЭО-сетью широкополосного интернета от Amazon.

Рыночная конкуренция и финансовые возможности

SpaceX, являющаяся главным конкурентом в этом направлении, планирует потратить 20 миллиардов долларов на покупку частот у ЭчоСтар для создания своей мобильной группировки. Это считается одной из ключевых стратегий роста компании, указанных в ее документах по IPO. Тем не менее, пока полностью не известно, насколько ценной окажется мобильная связь через спутники, поскольку такие услуги обычно имеют ограниченную пропускную способность и подходят только для текстовых сообщений или экстренных ситуаций.

Срини Гопалан, глава компании Т-Мобиле, предоставляющей услуги связи своим клиентам с помощью спутников SpaceX, отмечал на весенней конференции об отсутствии значительного интереса со стороны потребителей. По его словам, опираясь на данные за май, использование спутниковой сети составило всего 0,0002 процента от общего сетевого трафика, и такие сервисы применяются в основном на территории национальных парков.

Проблемы, с которыми сталкивается Amazon

При строительстве сети Amazon также сталкивается с определенными трудностями. В частности, у компании нет собственного флота ракет. Ранее планировалось опираться на принадлежащую Джеффу Безосу компанию Blue Origin для запуска спутников в космос. Однако ракета New Glenn этой компании была отложена после чрезвычайного происшествия, уничтожившего стартовую площадку в мае, и в настоящее время ее полеты приостановлены. Из-за этого Amazon была вынуждена запросить продление сроков, требуемых лицензией ФКК на строительство сети.

Хотя Amazon пока отстает от SpaceX, она располагает огромными финансовыми резервами. Согласно расчетам на конец апреля, в распоряжении компании имеются текущие активы на сумму 255 миллиардов долларов, что позволяет ей продолжать инвестиции в свою сеть. В то же время потребности SpaceX в капитале остаются гораздо более насущными.