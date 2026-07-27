Крупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видео

Опасный инцидент, очевидцами которого стали туристы в знаменитом американском Йеллоустонском национальном парке, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Огромный бизон неожиданно напал на двигавшийся по дороге автомобиль и сильно ударил его. В результате происшествия у машины лопнула одна из шин.

Этот случай был запечатлен на видео и опубликован в среду пользователем TikTok по имени Тоня Неймс (Тоня Намес). В описании к видео она рассказала, что перед тем, как приблизиться к ехавшему впереди на небольшой скорости внедорожнику, она хотела закрыть окно машины, и именно в этот момент огромный бизон неожиданно бросился на автомобиль.

На видео отчетливо слышен звук выходящего из шины воздуха после мощного удара бизона. После этого водитель внедорожника был вынужден остановить транспортное средство у обочины дороги. В видео не уточняется, сколько человек находилось внутри автомобиля.

Это далеко не первый опасный случай, связанный с бизонами в Йеллоустонском национальном парке. В конце июня текущего года в районе Мад-Волконо (Муд Волкано), к северу от зоны Фишинг-Бридж (Фишинг Бридге), 12-летний мальчик пострадал в результате нападения бизона и был госпитализирован.

Кроме того, еще один инцидент был зафиксирован в начале июля. 65-летний Карл Айсом-Макдэниел (Карл Исом-МкДаниел), прогуливавшийся с внуком в районе Бридж-Бей-Компаунд (Бридге Бай Компунд) недалеко от Йеллоустонского озера (Елловстоне Лаке), также подвергся нападению бизона.

По его словам, бизон сначала не проявлял никаких признаков агрессии. «Он не выглядел агрессивным, но в какой-то момент выбрал себе цель», — вспоминал Карл Айсом-Макдэниел.

Специалисты призывают посетителей Йеллоустонского национального парка не приближаться к диким животным, соблюдать безопасную дистанцию и не тревожить их покой. Ведь эти животные, несмотря на кажущееся внешнее спокойствие, в любой момент могут совершить неожиданное нападение.