Женщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой двор

Необычный инцидент, предположительно произошедший в Боливии, активно обсуждается в социальных сетях. Женщина, отвлекшись на телефон, потеряла ориентацию и случайно зашла во двор чужого дома.

Именно в этот момент хозяин дома закрыл автоматические ворота, сел в машину и собирался уехать. Женщина, не успевшая сориентироваться в ситуации, оказалась заперта во дворе.

К счастью, она успела позвать хозяина дома. Услышав ее зов, хозяин сразу же остановился, снова открыл ворота и выпустил женщину наружу. В результате инцидента никто не пострадал.

Многие отмечают, что этот случай служит еще одним напоминанием о том, что излишняя увлеченность телефоном иногда может привести к неожиданным ситуациям.