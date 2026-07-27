Женщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой двор

·195·Мир
Женщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой двор

Необычный инцидент, предположительно произошедший в Боливии, активно обсуждается в социальных сетях. Женщина, отвлекшись на телефон, потеряла ориентацию и случайно зашла во двор чужого дома.

Именно в этот момент хозяин дома закрыл автоматические ворота, сел в машину и собирался уехать. Женщина, не успевшая сориентироваться в ситуации, оказалась заперта во дворе.

К счастью, она успела позвать хозяина дома. Услышав ее зов, хозяин сразу же остановился, снова открыл ворота и выпустил женщину наружу. В результате инцидента никто не пострадал.

Многие отмечают, что этот случай служит еще одним напоминанием о том, что излишняя увлеченность телефоном иногда может привести к неожиданным ситуациям.

Боливия
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