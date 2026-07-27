Apple подали в суд из-за криптомошенничества в App Store

·36·Технологии
Apple подали в суд из-за криптомошенничества в App Store

Три пользователя в США подали в суд на компанию Apple, обвинив ее в халатном отношении к мерам безопасности App Store. Согласно иску, поданному в Окружной суд Северного округа Калифорнии, пострадавшие из-за поддельного приложения криптовалютного кошелька потеряли в общей сложности более 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком, сообщает .

Опираясь на информацию, распростра Сенеден иксбт.ком и другими технологическими изданиями, конфликт возник из-за фальшивых программ, злоупотребивших доверием пользователей. Пострадавший Джеймс Рамирес лишился примерно 875 000 долларов, Кристофер Эллис — около 840 000 долларов, а Джален Дельгадо потерял 120 000 долларов США. Они перевели свои криптовалюты на поддельную копию приложения Спарров Валлет, которой на самом деле не существовало для iOS.

Гарантии безопасности и конкурентная среда

Данный судебный процесс может подорвать главное конкурентное преимущество Apple, которая постоянно утверждает, что ее платформа безопаснее конкурентов. Компания всегда заявляет, что защищает пользователей от мошенников благодаря жесткому контролю над магазином App Store и недопущению сторонних магазинов приложений.

В судебном иске отмечается, что в своих маркетинговых кампаниях компания обещает потребителям абсолютную безопасность и надежность. Однако данный инцидент показал, что контроль на платформе Apple недостаточно высок. Истцы утверждают, что компания разрешила распространение мошеннических приложений, зная об их существовании заранее.

Критика экспертов и ответ компании

Создатель оригинального Спарров Bitcoin Валлет Крейг Роу и ранее выступал с открытой критикой в адрес Apple за то, что компания вовремя не удаляет поддельные приложения. Пострадавшие требуют суда присяжных, возмещения ущерба и четких предупреждений о рисках безопасности в App Store.

Как сообщает издание TechCrunch, Apple отказалась комментировать данный судебный иск, но решительно защитила свои меры безопасности. Представители компании заявили, что программы, имитирующие другие приложения, нарушают ее правила, и к таким случаям принимаются незамедлительные меры.

Также Apple, опираясь на свои последние аналитические данные, напомнила, что в 2025 году было отклонено более 371 тысячи приложений, копирующих другие программы, распространяющих спам или вводящих пользователей в заблуждение. Подчеркивается, что в настоящее время копий Спарров Валлет в App Store не осталось.

AppleApp StoreКриптовалютаСудБезопасность
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Peacock и YouTube заключили стратегическое партнерское соглашениеPeacock и YouTube заключили стратегическое партнерское соглашениеСегодня, 01:56Переписки пользователей Claude попали в поиск GoogleПереписки пользователей Claude попали в поиск GoogleСегодня, 01:26Бизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержанБизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержанСегодня, 01:24Компания Ител представила прочный и доступный смартфон Зено 100 ProКомпания Ител представила прочный и доступный смартфон Зено 100 ProСегодня, 00:59Процессорам Intel Коре 2 Дуо исполнилось 20 летПроцессорам Intel Коре 2 Дуо исполнилось 20 летСегодня, 00:26Microsoft представила первую модель кибербезопасности и систему агентов ПеркептионMicrosoft представила первую модель кибербезопасности и систему агентов ПеркептионВчера, 23:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне