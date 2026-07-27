Три пользователя в США подали в суд на компанию Apple, обвинив ее в халатном отношении к мерам безопасности App Store. Согласно иску, поданному в Окружной суд Северного округа Калифорнии, пострадавшие из-за поддельного приложения криптовалютного кошелька потеряли в общей сложности более 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком, сообщает .

Опираясь на информацию, распростра Сенеден иксбт.ком и другими технологическими изданиями, конфликт возник из-за фальшивых программ, злоупотребивших доверием пользователей. Пострадавший Джеймс Рамирес лишился примерно 875 000 долларов, Кристофер Эллис — около 840 000 долларов, а Джален Дельгадо потерял 120 000 долларов США. Они перевели свои криптовалюты на поддельную копию приложения Спарров Валлет, которой на самом деле не существовало для iOS.

Гарантии безопасности и конкурентная среда

Данный судебный процесс может подорвать главное конкурентное преимущество Apple, которая постоянно утверждает, что ее платформа безопаснее конкурентов. Компания всегда заявляет, что защищает пользователей от мошенников благодаря жесткому контролю над магазином App Store и недопущению сторонних магазинов приложений.

В судебном иске отмечается, что в своих маркетинговых кампаниях компания обещает потребителям абсолютную безопасность и надежность. Однако данный инцидент показал, что контроль на платформе Apple недостаточно высок. Истцы утверждают, что компания разрешила распространение мошеннических приложений, зная об их существовании заранее.

Критика экспертов и ответ компании

Создатель оригинального Спарров Bitcoin Валлет Крейг Роу и ранее выступал с открытой критикой в адрес Apple за то, что компания вовремя не удаляет поддельные приложения. Пострадавшие требуют суда присяжных, возмещения ущерба и четких предупреждений о рисках безопасности в App Store.

Как сообщает издание TechCrunch, Apple отказалась комментировать данный судебный иск, но решительно защитила свои меры безопасности. Представители компании заявили, что программы, имитирующие другие приложения, нарушают ее правила, и к таким случаям принимаются незамедлительные меры.

Также Apple, опираясь на свои последние аналитические данные, напомнила, что в 2025 году было отклонено более 371 тысячи приложений, копирующих другие программы, распространяющих спам или вводящих пользователей в заблуждение. Подчеркивается, что в настоящее время копий Спарров Валлет в App Store не осталось.