Китайская компания CXMT стала дороже Intel и Алибаба

Китайский производитель крупных чипов памяти CXMT (ЧангКсин Меморй Течнологиес) успешно дебютировал на фондовом рынке, совершив головокружительный финансовый скачок. Как сообщает издание иксбт.ком, в рамках IPO компания привлекла около 8,6 миллиарда долларов, а ее акции подорожали в несколько раз, а именно на 466 процентов. Этот финансовый успех стал важным поворотным моментом для технологического сектора Китая, показав, что полупроводниковая промышленность страны выходит на новый уровень в глобальном масштабе. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время торгующаяся на бирже CXMT стала самой дорогой китайской компанией. Ее общая рыночная капитализация составляет примерно 480 миллиардов долларов. С этим показателем она обошла такие известные интернет-гиганты страны, как Алибаба, Тенкент и другие. Более того, эти цифры подтверждают, что китайская корпорация способна конкурировать не только с местными, но и с традиционными технологическими гигантами мирового масштаба.

Новый гигант на глобальном ИТ-рынке

Отмечается, что рыночная стоимость компании CXMT даже превзошла показатель легендарного американского чипмейкера — Intel . В настоящее время капитализация компании Intel составляет примерно 454 миллиарда долларов. Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько стремительно развивалась полупроводниковая промышленность Китая в последние годы и как она сформировалась в качестве сильного игрока на мировом технологическом рынке.

На сегодняшний день CXMT является крупнейшим производителем памяти в Китае. В мировом масштабе она занимает четвертое место после компаний Samsung, Микрон и СК Хйникс. В последнее время компания значительно расширила свои производственные мощности и добилась увеличения объемов выпуска чипов памяти.

В центре внимания мировых производителей

На фоне роста объемов производства и улучшения качества продукции ведущие мировые производители персональных компьютеров (ПК) начали массово закупать продукцию CXMT. Это еще больше укрепило позиции компании в глобальных цепочках поставок.

По мнению специалистов, успех компании на бирже и международный спрос являются одним из важных шагов Китая на пути к технологической независимости. Ожидается, что в будущем CXMT продолжит оказывать серьезное влияние на конкуренцию на глобальном рынке памяти.