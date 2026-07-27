Громкое событие в итальянском футболе: Мальдини и Леонардо подали в отставку

·44·Спорт
Громкое событие в итальянском футболе: Мальдини и Леонардо подали в отставку

Вокруг Итальянской федерации футбола (ФИГК) развернулось неожиданное и громкое событие. Назначенные всего 10 дней назад на руководящие должности технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо приняли решение покинуть свои посты в национальной сборной.

Zamin.уз, опираясь на информацию известного инсайдера Фабрицио Романо, представляет истинные причины этой чрезвычайной отставки.

1. 10 дней работы и острый конфликт в руководстве

Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини и опытный специалист Леонардо только начали реализацию своего проекта в федерации. Однако по вопросу назначения нового главного тренера национальной сборной между президентом ФИГК Джованни Малаго и спортивным руководством во главе с Мальдини возникли резкие разногласия.

2. Кандидатура Андреа Пирло и связи с российскими букмекерами

Мальдини и Леонардо видели единственным и основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии Андреа Пирло. Когда кандидатура Пирло уже была главным фаворитом, президент ФИГК Джованни Малаго неожиданно и резко ее отверг.

Главная причина отставки:

Президент федерации Джованни Малаго категорически выступил против прихода Андреа Пирло у руля сборной из-за наличия у него коммерческих связей и сотрудничества с российскими букмекерскими компаниями.

3. Принципиальное решение: уход Мальдини и Леонардо

Мальдини и Леонардо не отступили от своей позиции. Поскольку они видели будущее национальной команды исключительно под руководством Пирло, а их взгляды не были поддержаны президентом федерации, они по собственному желанию оставили свои должности всего через 10 дней после назначения.

Основные факты и детали вокруг отставки

Аспект / Фактор

Детали

Покинувшие посты

Паоло Мальдини (Технический директор) и Леонардо (Советник)

Время в должности

Всего 10 дней

Причина разногласий

Назначение Андреа Пирло главным тренером

Причина отказа

Связи Пирло с российскими букмекерскими компаниями

Главный источник

Инсайдер Фабрицио Романо

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По вашему мнению, поступил ли Паоло Мальдини правильно, защищая свои принципы, или опасения президента федерации были обоснованными? Оставьте свое мнение в комментариях!

Паоло МальдиниЛеонардоАндреа ПирлоДжованни МалагоФабрицио Романо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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