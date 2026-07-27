Громкое событие в итальянском футболе: Мальдини и Леонардо подали в отставку
Вокруг Итальянской федерации футбола (ФИГК) развернулось неожиданное и громкое событие. Назначенные всего 10 дней назад на руководящие должности технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо приняли решение покинуть свои посты в национальной сборной.
Zamin.уз, опираясь на информацию известного инсайдера Фабрицио Романо, представляет истинные причины этой чрезвычайной отставки.
1. 10 дней работы и острый конфликт в руководстве
Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини и опытный специалист Леонардо только начали реализацию своего проекта в федерации. Однако по вопросу назначения нового главного тренера национальной сборной между президентом ФИГК Джованни Малаго и спортивным руководством во главе с Мальдини возникли резкие разногласия.
2. Кандидатура Андреа Пирло и связи с российскими букмекерами
Мальдини и Леонардо видели единственным и основным кандидатом на пост главного тренера сборной Италии Андреа Пирло. Когда кандидатура Пирло уже была главным фаворитом, президент ФИГК Джованни Малаго неожиданно и резко ее отверг.
Главная причина отставки:
Президент федерации Джованни Малаго категорически выступил против прихода Андреа Пирло у руля сборной из-за наличия у него коммерческих связей и сотрудничества с российскими букмекерскими компаниями.
3. Принципиальное решение: уход Мальдини и Леонардо
Мальдини и Леонардо не отступили от своей позиции. Поскольку они видели будущее национальной команды исключительно под руководством Пирло, а их взгляды не были поддержаны президентом федерации, они по собственному желанию оставили свои должности всего через 10 дней после назначения.
Основные факты и детали вокруг отставки
Аспект / Фактор
Детали
Покинувшие посты
Паоло Мальдини (Технический директор) и Леонардо (Советник)
Время в должности
Всего 10 дней
Причина разногласий
Назначение Андреа Пирло главным тренером
Причина отказа
Связи Пирло с российскими букмекерскими компаниями
Главный источник
Инсайдер Фабрицио Романо
Отправьте эту громкую спортивную новость своим друзьям и футбольным болельщикам!
Столь неожиданный кризис вокруг сборной Италии вызывает большой резонанс в европейском футболе.
Немедленно отправьте эту горячую статью своим друзьям, коллегам и в группы любителей итальянского футбола!
По вашему мнению, поступил ли Паоло Мальдини правильно, защищая свои принципы, или опасения президента федерации были обоснованными? Оставьте свое мнение в комментариях!
…