Реал Мадрид совершает ошибку в вопросе трансфера Винисиуса Жуниора

Мадридский Реал рискует упустить контроль над ситуацией вокруг своего звездного игрока Винисиуса Жуниора. Истекающий контракт бразильского футболиста и затянувшиеся переговоры о новом соглашении вызывают бурные обсуждения в испанской прессе. На фоне этой неопределенности появились сообщения о том, что английский Арсенал планирует воспользоваться ситуацией. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Goal.com, бездействие руководства королевского клуба в вопросе контракта негативно влияет на атмосферу внутри команды. Вокруг будущего 26-летнего вингера, который является мировой звездой и важнейшей частью проекта, возникает все больше вопросов. Руководство клуба подвергается критике за то, что не оценило ситуацию должным образом и не приняло своевременных мер.

Резкая критика Сантьяго Каньисареса

Бывший вратарь Реала и Валенсии Сантьяго Каньисарес в эфире Кадена КОПЭ резко осудил действия руководства клуба, назвав их непростительной управленческой ошибкой. По его мнению, мадридцы везде опаздывают, и если не удастся достичь нового соглашения с игроком, его продажа ради финансовой выгоды должна стать вынужденным шагом.

В своем заявлении Каньисарес сказал: Реал Мадрид опаздывает во всем. Если контракт с ним не будет подписан, клуб будет вынужден его продать. Нельзя позволить истечь контракту игрока и потерять сотни миллионов евро. Я верю, что в итоге именно это и произойдет. Это непростительная управленческая ошибка.

Интерес Арсенала и ситуация на трансферном рынке

В то время как мадридцы колеблются с вопросом контракта, один из грандов Английской премьер-лиги, Арсенал, внимательно следит за ситуацией. Сообщается, что лондонский клуб под руководством Микеля Артеты готов потратить крупную сумму на приобретение бразильского футболиста. Если Винисиус почувствует себя недостаточно ценным в клубе, привлекательность чемпионата Англии и высокая зарплата могут его соблазнить.

Тем не менее, руководство Реал Мадрида по-прежнему уверено, что сможет убедить игрока подписать долгосрочное новое соглашение. Однако осложнение ситуации вынуждает клуб искать новых кандидатов. В частности, слежка за молодым талантом Яном Диоманде рассматривается как возможный шаг на случай будущей замены Винисиуса. Несмотря на это, тренерский штаб готов приложить все усилия, чтобы удержать футболиста в команде.