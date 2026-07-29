Илон Маск назвал сроки отправки первых людей на Марс

Предприниматель и инженер Илон Маск сообщил, что первые шаги человечества к Марсу будут реализованы почти в два раза быстрее прогнозов NASA. По его словам, посадка первых астронавтов на Красную планету может состояться всего через пять-семь лет. Это заявление вновь продемонстрировало резкие расхождения в подходах к будущим планам в сфере космических исследований. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Илон Маск заявил об этом, комментируя выступление главы NASA. Руководитель американского космического агентства предположил в своем выступлении, что полет человека на Марс состоится значительно позже — примерно через 10–15 лет после миссии на Луну, запланированной на 2028 год. Специалисты NASA подчеркнули, что этот срок связан с необходимостью создания необходимых технологий.

Различия в технологических подходах и сроках

По мнению руководства NASA, для реализации пилотируемой марсианской программы потребуется разработка совершенно новых технологий, включая ядерные двигательные установки. Именно эти факторы неизбежно затянут процесс подготовки. С другой стороны, глава SpaceX опирается на гораздо более оптимистичный сценарий и твердо верит, что человечество достигнет этого рубежа значительно быстрее.

Прогнозы Илона Маска тесно связаны с текущими планами компании по программе Starship. Согласно им, первые беспилотные грузовые миссии на Марс могут начаться не ранее 2028 года. Также планируется доставить специальный марсоход, предназначенный для исследования Марса, за несколько лет до этого срока.

Следующие шаги в покорении космоса

Ради реализации этих грандиозных планов SpaceX регулярно продолжает испытания. В частности, опубликованные в сети впечатляющие кадры с дрона наглядно продемонстрировали состояние Starship после испытательного полета ИФТ-13, проведенного 24 июля 2026 года. Эти испытания служат прочным фундаментом для будущих дальних космических путешествий.

По мнению специалистов, подобная конкуренция между частным сектором и государственными космическими агентствами способна резко ускорить темпы развития космических технологий. Хотя NASA предпочитает осторожный подход, стремительные планы Илона Маска приближают практическую реализацию идей космического туризма и межпланетной миграции в будущем.