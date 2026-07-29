Беспрецедентное решение суда в Бразилии: футболист дисквалифицирован до выздоровления соперника

·61·Спорт
Беспрецедентное решение суда в Бразилии: футболист дисквалифицирован до выздоровления соперника

В южноамериканском футболе зафиксирован крайне важный и беспрецедентный случай. Согласно информации, распространенной Иксбт.ком и другими международными источниками, Высший спортивный суд Бразилии (СТДжД) вынес историческое решение об отстранении игрока, нанесшего тяжелую травму сопернику, до полного возвращения пострадавшего в строй. Эта беспрецедентная санкция вызывает бурные обсуждения в футбольном мире. Об этом сообщает сообщает .

Инцидент произошел в июле во время матча Серии А. В результате грубого действия защитника Интернасьонала Виктора Габриэла нападающий Крузейро Габриэл Пек получил серьезную травму левой ноги, сломав большеберцовую кость. Ситуация усугублялась тем, что этот матч был для игрока дебютным в составе новой команды.

Условия исторической дисквалификации

Согласно решению суда, оглашенному во вторник, Виктор Габриэл не сможет выходить на поле в официальных матчах до тех пор, пока его соперник не пройдет медицинское обследование и не приступит к полноценным тренировкам. Однако в целях соблюдения правовых норм максимальный срок этого ограничения был установлен в 180 дней. В ходе судебного процесса обвиняемый подчеркнул, что действовал неумышленно.

Двадцатидвухлетний защитник выразил глубокое сожаление на судебном заседании и сказал: «Я молился ночами, не смыкая глаз, желая его скорейшего выздоровления, и от всего сердца прошу прощения у всех представителей клуба Крузейро». Он пояснил, что из-за мокрого и скользкого газона он не успел вовремя убрать ногу после того, как первым добрался до мяча.

Потери для клубов и правовая основа

Прокуратуре удалось добиться применения специального пункта в отношении обвиняемого футболиста на основании статьи 254 Бразильского спортивного кодекса, регулирующей случаи жесткой игры. Согласно ей, при нанесении тяжелых физических травм срок дисквалификации может быть приравнен ко времени восстановления пострадавшего игрока.

Эта тяжелая травма стала серьезным ударом для Крузейро. Клуб заплатил клубу Лос-Анджелес Гэлакси не менее 12 миллионов долларов за трансфер нападающего во время паузы на чемпионат мира 2026 года. Тот факт, что дебют новой звезды завершился столь неприятным образом, изменил планы команды на атакующую линию.

Бразильский футболГабриэл ПекВиктор ГабриэлСпортивный судСерия А
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Jahongir Tursunov
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