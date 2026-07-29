Genesis GV60 Magma: баланс высокой производительности и практичности

По данным Иксбт.ком, стремительное развитие электромобилей в последние годы изменило подход к выбору служебных автомобилей и корпоративного транспорта. Теперь водителям не обязательно выбирать скучные машины из-за налогов и расходов, так как современные электромобили идеально сочетают в себе высокую динамику, комфорт и низкие эксплуатационные расходы. Одним из таких примеров является новый кроссовер Genesis GV60 Magma. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Первая модель, представленная новым высокопроизводительным подразделением Magma южнокорейского премиального бренда Genesis, отличается своим спортивным характером. Став серийной версией концепта, показанного два года назад, этот электромобиль превратился в самую мощную машину в истории бренда. Он органично соединяет повседневную практичность с гоночными технологиями и роскошью.

Впечатляющая мощность и технические возможности

При нажатии кнопки Буст Моде на руле двухмоторная система выдает 641 лошадиную силу. В результате кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. Максимальная скорость модели составляет 164 мили в час, также для водителей предусмотрен специальный режим Дрифт.

Хотя быстрые электромобили сегодня уже не новость, инженеры Genesis усердно работали над тем, чтобы автомобиль не ограничивался ролью машины с одним характером. В электрокаре предусмотрено пять различных режимов вождения, два из которых созданы специально для линейки Magma. Режим СПРИНТ обеспечивает максимальную производительность, а режим GT создает дополнительный комфорт в дальних поездках.

Виртуальная коробка передач и уникальное звучание

Одним из главных нововведений ГВ60 Magma стала технология Виртуал Геаршифт. Разработанная специалистами Magma искусственная коробка передач симулирует молниеносные переключения трекового бензинового спорткара и предел в 9000 оборотов. Это дарит водителю ощущение управления настоящим спортивным автомобилем каждый день.

Для создания особой атмосферы доступны три варианта искусственного звучания двигателя, включая характерный рокот бензинового мотора В6. Такие решения делают управление автомобилем еще более эмоциональным и захватывающим.

Запуск подразделения Magma знаменует собой начало новой эры для Genesis. Автомобили этой линейки развиваются параллельно со спортивной кампанией, которая начнется с чемпионата мира по автогонкам на выносливость ФИА Ворлд Эндуранке Чампионшип в 2026 году. В итоге ГВ60 Magma становится уникальным предложением для водителей корпоративных авто, совмещая передовые технологии, доступность и незабываемые впечатления от вождения.