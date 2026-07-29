Тоттенхэм готов заплатить 65 миллионов евро за Жюля Кунде

·69·Спорт
Тоттенхэм готов заплатить 65 миллионов евро за Жюля Кунде

По данным издания Sport и Каугхт Оффсиде, каталонская Барселона готова расстаться с одним из ключевых игроков своего состава Жюлем Кунде в летнее трансферное окно. Клуб решил рассмотреть предложения по французскому защитнику на сумму не менее 60 миллионов евро, и в настоящее время за игрока развернулась борьба среди нескольких европейских грандов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стало известно, что среди покупателей 27-летнего защитника явное преимущество имеет английский Тоттенхэм. Лондонец в целях укрепления своей линии обороны готовит официальное предложение в размере 65 миллионов евро, что даже выше суммы, требуемой Барселоной, и ожидается, что в ближайшие дни оно будет официально объявлено.

Перемены в защите и интерес Тоттенхэма

Руководство Тоттенхэма высоко оценивает универсальность Жюля Кунде. Способность французского футболиста успешно играть как в центре обороны, так и на фланге защиты привлекла внимание тренерского штаба английского клуба. В настоящее время в защите Тоттенхэма ожидается ряд изменений: в частности, клуб нуждается в новом защитнике из-за того, что Кристиан Ромеро находится на прицеле у других клубов, а также высока вероятность ухода Джеда Спенса из команды.

Напомним, что Кунде перешел в Барселону из Севильи в 2022 году за 55 миллионов евро. Исходя из текущих финансовых условий, руководство каталонского клуба планирует пополнить бюджет за счет продажи ведущих игроков команды и проложить путь новым трансферам.

Другие претенденты и ситуация

Помимо Тоттенхэма, за действиями Жюля Кунде внимательно следят Бавария, Ливерпуль и Челси. Однако их позиции различаются:

  • Бавария также проявила интерес к французскому футболисту, но мюнхенский клуб заявил, что не сможет выделить более 40 миллионов евро. Для Барселоны эта сумма слишком мала.
  • Челси и Ливерпуль продолжают следить за ситуацией, но пока не выступали с какими-либо официальными предложениями. Челси наблюдает за игроком еще со времен его выступлений за Севилью.
Теперь окончательное решение зависит от самого футболиста. В то время как Тоттенхэм готов выполнить все условия, в ближайшие дни станет известно, продолжит ли Кунде карьеру в Английской Премьер-лиге или выберет другой топ-клуб Европы.

Жюль КундеБарселонаТоттенхэмТрансферАнглийская Премьер-лига
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