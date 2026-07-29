Выступление Озодбека Назарбекова на Иссык-Куле придало мероприятию особый колорит (видео)

26–29 июля в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики успешно завершились мероприятия в рамках «Дней культуры Узбекистана», организованные по инициативе Министерства культуры Узбекистана.

В рамках культурной программы были широко продемонстрированы богатое культурное наследие узбекского народа, образцы классического и современного искусства, национальные музыкальные и танцевальные традиции. В ходе мероприятий состоялось множество выступлений, служащих дальнейшему укреплению культурных связей между двумя братскими народами.

Одним из самых ярких моментов мероприятия стало искреннее выступление на сцене народного артиста Узбекистана и Кыргызстана Озодбека Назарбекова. Артист отметил, что неповторимая природа Иссык-Куля подарила ему вдохновение, и подчеркнул, что считает для себя большой ответственностью творчество, достойное доверия и признания братского народа.