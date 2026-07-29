Имущество невесты было принудительно возвращено законному владельцу

·81·Общество
Имущество невесты было принудительно возвращено законному владельцу

На основании решения Каттакурганского межрайонного суда по гражданским делам от 26.05.2026 года было определено вернуть законному владельцу в натуре имущество истицы И.Б., хранящееся по месту жительства ответчика И.Ш. в результате семейного конфликта.

В целях обеспечения исполнения данного судебного акта государственным исполнителем Пахтачинского районного отдела Бюро принудительного исполнения были осуществлены исполнительные действия.

В ходе исполнительных действий в связи с тем, что решение суда не было исполнено добровольно, а также чинились препятствия выполнению законных требований государственного исполнителя, были применены меры принудительного исполнения, предусмотренные законодательством.

В результате принятых мер решение суда было полностью исполнено, всего 25 единиц имущества 9 видов, принадлежащих истице, были принудительно изъяты и переданы законному владельцу.

В результате были восстановлены имущественные права гражданки, обеспечено полное и фактическое исполнение судебного акта.

КаттакурганПахтачиБюро принудительного исполнения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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