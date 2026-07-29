Имущество невесты было принудительно возвращено законному владельцу

На основании решения Каттакурганского межрайонного суда по гражданским делам от 26.05.2026 года было определено вернуть законному владельцу в натуре имущество истицы И.Б., хранящееся по месту жительства ответчика И.Ш. в результате семейного конфликта.

В целях обеспечения исполнения данного судебного акта государственным исполнителем Пахтачинского районного отдела Бюро принудительного исполнения были осуществлены исполнительные действия.

В ходе исполнительных действий в связи с тем, что решение суда не было исполнено добровольно, а также чинились препятствия выполнению законных требований государственного исполнителя, были применены меры принудительного исполнения, предусмотренные законодательством.

В результате принятых мер решение суда было полностью исполнено, всего 25 единиц имущества 9 видов, принадлежащих истице, были принудительно изъяты и переданы законному владельцу.

В результате были восстановлены имущественные права гражданки, обеспечено полное и фактическое исполнение судебного акта.