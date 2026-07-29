В приложении Spotify запущен специальный режим с искусственным интеллектом для бега

·86·Технологии
В приложении Spotify запущен специальный режим с искусственным интеллектом для бега

Популярная стриминговая платформа Spotify представила новый режим бега, призванный сделать тренировки пользователей еще более удобными и увлекательными. По данным иксбт.ком, эта функция автоматически подбирает подходящую музыку для разных этапов тренировки на основе личных предпочтений пользователя и темпа бега, что стало важным нововведением для любителей бега. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время новый режим предназначен исключительно для подписчиков Премиум, его можно найти в разделе Фитнесс Хуб в приложении. Пользователи имеют возможность выбрать один из 25 готовых вариантов пресетс в зависимости от своих потребностей. Кроме того, система позволяет выбирать такие направления при определении типа тренировки, как интервальный бег, равномерный бег или пирамида.

Полная возможность настройки процесса бега

Представленная новая функция не ограничивается лишь воспроизведением музыки. Пользователи могут полностью настроить под себя продолжительность тренировки, количество ударов в минуту (БПМ) и желаемый жанр музыки для прослушивания. В то же время режим бега способен создавать специальные голосовые напоминания и сигналы для различных этапов тренировки.

Сообщается, что эта функция опирается на возможности искусственного интеллекта, которые Spotify тестировал в течение последнего года. Представители компании отметили, что часто замечали, как пользователи создают плейлисты для тренировок с помощью искусственного интеллекта, и именно эти наблюдения послужили вдохновением для создания нового режима бега.

Контекст и условия использования

В начале текущего года Spotify представил специальный фитнес-контент в партнерстве с производителем фитнес-устройств Пелотон. Однако анонс этого нового режима приобретает особое значение спустя несколько месяцев после того, как фитнес-приложение Страва прекратило интеграцию Spotify в своей функции Рекорд.

В настоящее время новая функция работает только на английском языке и со среды стала доступна для пользователей iOS в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Швеции. В будущем ожидается дальнейшее расширение географии этих возможностей.

SpotifyТехнологииМузыкаСпортИскусственный интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей