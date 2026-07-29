В приложении Spotify запущен специальный режим с искусственным интеллектом для бега

Популярная стриминговая платформа Spotify представила новый режим бега, призванный сделать тренировки пользователей еще более удобными и увлекательными. По данным иксбт.ком, эта функция автоматически подбирает подходящую музыку для разных этапов тренировки на основе личных предпочтений пользователя и темпа бега, что стало важным нововведением для любителей бега. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время новый режим предназначен исключительно для подписчиков Премиум, его можно найти в разделе Фитнесс Хуб в приложении. Пользователи имеют возможность выбрать один из 25 готовых вариантов пресетс в зависимости от своих потребностей. Кроме того, система позволяет выбирать такие направления при определении типа тренировки, как интервальный бег, равномерный бег или пирамида.

Полная возможность настройки процесса бега

Представленная новая функция не ограничивается лишь воспроизведением музыки. Пользователи могут полностью настроить под себя продолжительность тренировки, количество ударов в минуту (БПМ) и желаемый жанр музыки для прослушивания. В то же время режим бега способен создавать специальные голосовые напоминания и сигналы для различных этапов тренировки.

Сообщается, что эта функция опирается на возможности искусственного интеллекта, которые Spotify тестировал в течение последнего года. Представители компании отметили, что часто замечали, как пользователи создают плейлисты для тренировок с помощью искусственного интеллекта, и именно эти наблюдения послужили вдохновением для создания нового режима бега.

Контекст и условия использования

В начале текущего года Spotify представил специальный фитнес-контент в партнерстве с производителем фитнес-устройств Пелотон. Однако анонс этого нового режима приобретает особое значение спустя несколько месяцев после того, как фитнес-приложение Страва прекратило интеграцию Spotify в своей функции Рекорд.

В настоящее время новая функция работает только на английском языке и со среды стала доступна для пользователей iOS в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Швеции. В будущем ожидается дальнейшее расширение географии этих возможностей.