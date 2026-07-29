Маркус Рэшфорд начал переговоры о трансфере с клубом «Аль-Наср»!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть свой клуб в текущее летнее трансферное окно. К услугам английского футболиста проявляет серьезный интерес гранд-клуб Саудовской Аравии — «Аль-Наср».
Zamin.уз представляет информацию о деталях этого возможного трансфера, показателях английского форварда в прошлом сезоне и его рыночной стоимости.
1. Серьезный шаг от «Аль-Насра»: Переговоры в активной фазе
По информации известного инсайдера и журналиста Педру Алмейды, саудовский клуб «Аль-Наср» ведет активные переговоры по осуществлению трансфера Маркуса Рэшфорда.
Саудовцы нацелены еще больше усилить свою линию атаки за счет приобретения английского форварда.
Из сообщения инсайдера Педру Алмейды:
«Саудовский клуб "Аль-Наср" проявляет серьезный интерес к услугам Маркуса Рэшфорда и продолжает активные переговоры по приобретению английского футболиста».
2. Яркий сезон в «Барселоне» и действующий контракт
Маркус Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Прошедший сезон нападающий провел на правах аренды в составе испанской «Барселоны» и продемонстрировал очень содержательную игру в составе каталонского клуба:
Количество матчей в турнирах: 49 матчей;
Забитые голы: 14 голов;
Голевые передачи: 14 ассистов.
По данным авторитетного портала Трансфермаркт, в настоящее время рыночная стоимость Рэшфорда оценивается примерно в 40 миллионов евро.
Основные факты о Маркусе Рэшфорде и его возможном трансфере
Аспект / Критерий
Детали
Футболист
Маркус Рэшфорд (Англия)
Принадлежащий клуб
«Манчестер Юнайтед» (контракт до 30 июня 2028 года)
Интересующийся клуб
«Аль-Наср» (Саудовская Аравия)
Клуб в прошлом сезоне
«Барселона» (в аренде)
Статистика (в «Барселоне»)
49 матчей, 14 голов, 14 голевых передач
Рыночная стоимость (Трансфермаркт)
~40 миллионов евро
Главный источник
Журналист Педру Алмейда
Переход Маркуса Рэшфорда в Саудовскую Аравию может стать одной из самых громких сделок летнего трансферного окна.
Немедленно перешлите эту горячую и аналитическую статью своим друзьям, коллегам и в группы любителей футбола!
По вашему мнению, Маркусу Рэшфорду лучше перейти в саудовский «Аль-Наср» или остаться в европейском футболе? Оставляйте свои мнения и предположения в комментариях!
…