Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть свой клуб в текущее летнее трансферное окно. К услугам английского футболиста проявляет серьезный интерес гранд-клуб Саудовской Аравии — «Аль-Наср».

Zamin.уз представляет информацию о деталях этого возможного трансфера, показателях английского форварда в прошлом сезоне и его рыночной стоимости.

1. Серьезный шаг от «Аль-Насра»: Переговоры в активной фазе

По информации известного инсайдера и журналиста Педру Алмейды, саудовский клуб «Аль-Наср» ведет активные переговоры по осуществлению трансфера Маркуса Рэшфорда.

Саудовцы нацелены еще больше усилить свою линию атаки за счет приобретения английского форварда.

Из сообщения инсайдера Педру Алмейды: «Саудовский клуб "Аль-Наср" проявляет серьезный интерес к услугам Маркуса Рэшфорда и продолжает активные переговоры по приобретению английского футболиста».

2. Яркий сезон в «Барселоне» и действующий контракт

Маркус Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Прошедший сезон нападающий провел на правах аренды в составе испанской «Барселоны» и продемонстрировал очень содержательную игру в составе каталонского клуба:

Количество матчей в турнирах: 49 матчей;

Забитые голы: 14 голов;

Голевые передачи: 14 ассистов.

По данным авторитетного портала Трансфермаркт, в настоящее время рыночная стоимость Рэшфорда оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Основные факты о Маркусе Рэшфорде и его возможном трансфере

Аспект / Критерий Детали Футболист Маркус Рэшфорд (Англия) Принадлежащий клуб «Манчестер Юнайтед» (контракт до 30 июня 2028 года) Интересующийся клуб «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) Клуб в прошлом сезоне «Барселона» (в аренде) Статистика (в «Барселоне») 49 матчей, 14 голов, 14 голевых передач Рыночная стоимость (Трансфермаркт) ~40 миллионов евро Главный источник Журналист Педру Алмейда

Переход Маркуса Рэшфорда в Саудовскую Аравию может стать одной из самых громких сделок летнего трансферного окна.

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