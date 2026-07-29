Маркус Рэшфорд начал переговоры о трансфере с клубом «Аль-Наср»!

·73·Спорт
Маркус Рэшфорд начал переговоры о трансфере с клубом «Аль-Наср»!

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть свой клуб в текущее летнее трансферное окно. К услугам английского футболиста проявляет серьезный интерес гранд-клуб Саудовской Аравии — «Аль-Наср».

Zamin.уз представляет информацию о деталях этого возможного трансфера, показателях английского форварда в прошлом сезоне и его рыночной стоимости.

1. Серьезный шаг от «Аль-Насра»: Переговоры в активной фазе

По информации известного инсайдера и журналиста Педру Алмейды, саудовский клуб «Аль-Наср» ведет активные переговоры по осуществлению трансфера Маркуса Рэшфорда.

Саудовцы нацелены еще больше усилить свою линию атаки за счет приобретения английского форварда.

Из сообщения инсайдера Педру Алмейды:

«Саудовский клуб "Аль-Наср" проявляет серьезный интерес к услугам Маркуса Рэшфорда и продолжает активные переговоры по приобретению английского футболиста».

2. Яркий сезон в «Барселоне» и действующий контракт

Маркус Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Его действующий контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Прошедший сезон нападающий провел на правах аренды в составе испанской «Барселоны» и продемонстрировал очень содержательную игру в составе каталонского клуба:

  • Количество матчей в турнирах: 49 матчей;

  • Забитые голы: 14 голов;

  • Голевые передачи: 14 ассистов.

По данным авторитетного портала Трансфермаркт, в настоящее время рыночная стоимость Рэшфорда оценивается примерно в 40 миллионов евро.

Основные факты о Маркусе Рэшфорде и его возможном трансфере

Аспект / Критерий

Детали

Футболист

Маркус Рэшфорд (Англия)

Принадлежащий клуб

«Манчестер Юнайтед» (контракт до 30 июня 2028 года)

Интересующийся клуб

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

Клуб в прошлом сезоне

«Барселона» (в аренде)

Статистика (в «Барселоне»)

49 матчей, 14 голов, 14 голевых передач

Рыночная стоимость (Трансфермаркт)

~40 миллионов евро

Главный источник

Журналист Педру Алмейда

Переход Маркуса Рэшфорда в Саудовскую Аравию может стать одной из самых громких сделок летнего трансферного окна.

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По вашему мнению, Маркусу Рэшфорду лучше перейти в саудовский «Аль-Наср» или остаться в европейском футболе? Оставляйте свои мнения и предположения в комментариях!

Маркус РэшфордМанчестер ЮнайтедАн-НасрБарселонаПедро Алмейда
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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