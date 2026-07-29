Арсенал отказался от трансфера Винисиуса в поисках новых кандидатур

Лондонский Арсенал может остаться без левого вингера в летнее трансферное окно в рамках усиления состава. По информации Sky Sports, попытки команды подписать контракт со звездой Реал Мадрид Винисиусом Жуниором с высокой долей вероятности завершатся неудачей, так как королевский клуб намерен сохранить своего лидера. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно появившимся в последние дни данным, руководство Арсенала внимательно изучало ситуацию в Мадриде. Однако, несмотря на приближающееся завершение действующего контракта футболиста, между руководством Реал Мадрида и нападающим запланированы новые переговоры. Мадридцы выражают полную уверенность в том, что не уступят своего игрока.

Неудачи на трансферном рынке и новые планы

Для тренерского штаба под руководством Микеля Артеты текущее летнее межсезонье выдается весьма сложным. Долго находившийся в поле зрения лондонцев представитель Астон Виллы Морган Роджерс в июле неожиданно перешел в Челси. Общая сумма этого трансфера составила 117 миллионов фунтов стерлингов, что изменило планы Арсенала.

В связи с этим английский клуб вынужден рассматривать других звездных кандидатов на левый фланг. На начальном этапе в поле зрения лондонского клуба также находился выступающий за Аякс Мика Годтс. Однако малое количество опыта бельгийского таланта в Лиге чемпионов и вопросы относительно его стоимости отодвинули этот трансфер на второй план.

Альтернативные варианты и будущие шаги

Для укрепления этой позиции Арсенал уже успел пополнить состав Хрисосом Дзолисом из Брюгге. Хотя данный трансфер, осуществленный за 34 миллиона фунтов стерлингов, предоставил команде вариант для ротации, он пока не до конца соответствует статусу суперзвезды, которого ждут болельщики.

На сегодняшний день специалисты отмечают, что на трансферном рынке для Арсенала доступны еще несколько интересных игроков. В частности, заполучить таких опытных исполнителей, как Луис Диас, пока остается сложной задачей, однако команда Микеля Артеты продолжит действовать ради дальнейшего усиления состава перед стартом сезона.