Раскрыты полные технические характеристики линейки смартфонов ХМД Пулсе2

·128·Технологии
Раскрыты полные технические характеристики линейки смартфонов ХМД Пулсе2

В интернете опубликованы все технические детали и модельный ряд устройств нового поколения линейки смартфонов ХМД Пулсе2. По данным Иксбт.ком, несмотря на то, что процесс разработки данных устройств завершился еще год назад, их выход на рынок был значительно отложен из-за высокой себестоимости и ряда сложностей в производстве. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время компания готовится представить потребителям три различные модификации устройств — базовый ХМД Пулсе2, а также Пулсе2 Plus и продвинутую модель Пулсе2 Pro. Информация, слитая инсайдерами, позволяет заранее оценить возможности новинок.

Технические характеристики и основные отличия

Все три смартфона новой серии базируются на одном процессоре Унисок Т615 и оснащаются аккумуляторами емкостью 5000 mAh с поддержкой зарядки 20 В. Ожидается также, что из коробки устройства будут работать на операционной системе Android 15 с последующим обновлением до версий Android 16 и Android 17.

Главные различия между устройствами заключаются в частоте обновления экрана, объемах памяти и возможностях камер:

  • ХМД Пулсе2: 6,67-дюймовый ХД+ ИПС экран (90 Hz), 8 MP фронтальная камера, 50 + 2 MP основная камера, 4 GB RAM и до 128 GB постоянной памяти.
  • Пулсе2 Plus: дисплей с частотой 120 Hz, 13 MP фронтальная камера, 6 GB RAM, при этом процессор и батарея остались от предыдущей модели.
  • ХМД Пулсе2 Pro: 6,72-дюймовый ХД+ экран (90 Hz), 50 MP фронтальная камера, 50 + 8 MP основная камера, до 8 GB RAM и до 256 GB UFS 2.1 внутренней памяти.
Несмотря на производственные паузы и задержки, новая линейка предлагает характеристики, отвечающие современным требованиям. В частности, аккумулятор высокой емкости и гарантия долгосрочных обновлений ПО несомненно привлекут внимание покупателей.

По мнению специалистов, эти устройства, ориентированные на бюджетный и средний ценовые сегменты, должны стать конкурентоспособными на рынке. Хотя производитель пока не объявил официальную дату презентации, предполагается, что продажи смартфонов начнутся в ближайшие дни.

HMD Pulse2СмартфоныUnisocAndroid 15Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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