Джоб Беллингем дал громкие обещания болельщикам Боруссии

Боруссия Дортмунд полузащитник Джоб Беллингем пообещал подарить болельщикам грандиозные результаты в новом чемпионате после сложного и полного испытаний дебютного сезона в Германии. Как сообщает Goal.com, 20-летний английский футболист заявил, что после первого года на стадионе Сигнал Идуна Парк он полностью готов взять на себя роль лидера в команде. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство дортмундского клуба видит в молодом игроке ключевую фигуру будущего, способную закрыть важную позицию, освободившуюся после ухода его брата Джуда Беллингема в Реал Мадрид. Во время турне по Азии хавбек твердо подчеркнул, что теперь хочет зарекомендовать себя не просто как перспективный молодой игрок, а как сформировавшийся профессионал.

Новый сезон и новые цели

Общаясь с представителями прессы и рассуждая о своем возрасте, Джоб Беллингем отметил, что уже провел достаточно матчей за карьеру, к тому же в команде есть немало игроков еще моложе него. Он открыто заявил, что больше не считает себя мальчишкой.

В предстоящих матчах Боруссии действия связки полузащитников в центре поля в составе Джоба Беллингема и Феликса Нмечи будут находиться в центре внимания болельщиков и тренерского штаба. Ожидается, что эти два футболиста обеспечат необходимую динамику и стабильность от штрафной до штрафной.

Дисциплина и летняя подготовка

Английский футболист с удовлетворением подчеркнул, что качество командной игры заметно улучшилось, в частности, за последние недели укрепилось взаимопонимание на поле с партнером Феликсом Нмечой. По словам Беллингема, болельщики могут ждать больших позитивных изменений от их совместной игры.

Чтобы поддерживать кондиции на высоком уровне в предстоящем сезоне, футболист сократил продленный летний отпуск и сосредоточился на усилении физической подготовки. Такой профессиональный подход свидетельствует о его твердом намерении добиться реального успеха в Бундеслиге и на евроарене.

Рассказав о программе тренировок во время летних каникул, молодой хавбек сообщил, что ездил в Бирмингем, где работал со знакомыми на протяжении многих лет специалистами. Он не только полностью выполил программу клуба, но и дополнительно поработал над собой.