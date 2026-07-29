Тоттенхэм обыграл Сидней в серии пенальти в предсезонном матче

Тоттенхэм в рамках летней предсезонной подготовки провел матч в Австралии против Сидней ФК. Несмотря на ничью 1:1 в основное время, подопечные Роберто Де Дзерби одержали победу в серии пенальти со счетом 4:2, добившись третьей победы текущего лета. Самым ярким моментом встречи стал великолепный штрафной удар в исполнении Матиса Теля. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, 21-летний нападающий продемонстрировал свой яркий потенциал перед австралийскими болельщиками. На 29-й минуте матча Матис Тель точно пробил со штрафного примерно с 25 ярдов в «девятку» ворот, открыв счет. Перешедший прошлым летом из Баварии в Тоттенхэм за 30 миллионов фунтов стерлингов форвард своим выступлением еще больше усилил конкуренцию в атакующей линии команды.

Изменения в составе и осторожные шаги

Главный тренер Роберто Де Дзерби решил не включать ряд ведущих игроков в основной состав на матч в Сиднее, выбрав осторожный подход с целью избежать физических нагрузок и травм. В частности, отсутствие на поле летнего приобретения за 85 миллионов фунтов стерлингов Матеуса Фернандеса сначала вызвало у болельщиков опасения по поводу возможной травмы. Однако, по появившейся информации, португальский полузащитник просто получил отдых в рамках политики ротации.

Кроме того, встречу пропустили такие опытные игроки, как Джеймс Мэддисон, Доминик Соланке и Микки ван де Вен. Тем не менее, одной из положительных новостей для фанатов Тоттенхэма стало появление Сандро Тонали, чей трансфер стал рекордным для клуба. Бывший хавбек Ньюкасла вышел на поле после перерыва, получив столь необходимую игровую практику.

Решающие моменты в серии пенальти

Во втором тайме команда Сидней сумела восстановить равновесие в счете. Ошибка вышедшего на замену игрока Тоттенхэма Коты Такаи привела к тому, что мяч отскочил к Такахиро Секине, который без труда поразил ворота. Эта осечка перевела судьбу матча в серию пенальти.

В последовавшей серии пенальти летний новичок Мартин Дубравка совершил важный сэйв, выручив свою команду в сложной ситуации. После надежных действий экс-голкипера Бернли Дин Скарлетт реализовал решающий удар, принеся Тоттенхэму итоговую победу со счетом 4:2.