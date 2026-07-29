Пройдя 16 километров с палкой, вонзившейся в тело, он спал себе жизнь

·5K·Мир
Пройдя 16 километров с палкой, вонзившейся в тело, он спал себе жизнь

Необычный инцидент, произошедший в штате Монтана (США), поразил многих. 32-летний Дэвид Сифальди выжил, пройдя около 16 километров с треккинговой палкой, вонзившейся в его тело. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Сообщается, что происшествие случилось 20 июля, когда Дэвид Сифальди вместе с двумя друзьями поднимался на вершину Гранит-Пик. На высоте примерно 3,6 тысячи метров над уровнем моря он потерял равновесие на скалах и упал на находившуюся в руках треккинговую палку.

В результате палка вошла в его тело с одной стороны и вышла с другой. Несмотря на это, Сифальди не поддался панике. Поскольку он работает сотрудником скорой медицинской помощи, полученные знания помогли ему хладнокровно оценить ситуацию.

«В тот момент сработал мой профессиональный опыт. Я проверил себя и понял, что травма в данный момент не представляет прямой угрозы для моей жизни. Поэтому я поверил, что смою самостоятельно спуститься с горы», — рассказал он.

После этого американец начал спуск вниз с застрявшей в теле треккинговой палкой. Преодолев расстояние в 16 километров примерно за 6,5 часов, он вышел в безопасную зону, куда смогли добраться спасатели и медики.

Сообщается, что в настоящее время Дэвид Сифальди проходит лечение в больнице. Для покрытия расходов на лечение он также запустил специальную кампанию по сбору средств.

Дэвид СифалдиМонтанаThe GuardianГранит-Пик
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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