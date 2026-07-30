В гибели британки, найденной в чемодане, открылись новые тайны

Смерть 38-летней британки, найденной внутри чемодана в столице Греции Афинах, стала поводом для международного расследования. По предварительным данным правоохранительных органов, телефоном погибшей могли пользоваться таким образом, чтобы скрыть ее смерть.

Сообщается, что тело 38-летней уроженки Шотландии Элизабет Джейн Росс было обнаружено 18 июля примерно в 13:00 по местному времени в заброшенном здании в афинском районе Кипсели. Его нашел бездомный мужчина, проходивший мимо здания на улице Эвелпидон, которое пустовало уже два года. Говорится, что он почувствовал исходивший из здания неприятный запах, увидел торчавшую из чемодана часть человеческого тела и немедленно сообщил в полицию.

Следователи заявляют, что телефоном Элизабет пользовались до тех пор, пока ее личность не была обнародована в средствах массовой информации. Утверждается, что с телефона даже отправлялись короткие текстовые сообщения, чтобы создать видимость, будто она еще жива.

«Телефон использовался. Отправлялись сообщения, чтобы у людей создавалось впечатление, будто она все еще жива. По этой причине мы рассматриваем данное здание как место преступления», — заявил один из представителей греческой полиции.

По предварительным данным, к моменту обнаружения тела женщина скончалась примерно за восемь дней до этого. После инцидента местное издание Креталиве опубликовало две фотографии погибшей.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, у женщины не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность, поэтому установить ее сразу не представилось возможным. Позже стало известно, что ее рост составляет около 163 сантиметров, у нее была прическа из рыжеватых волос, была одета в футболку с символикой Французского университета и черные шорты.

В ближайшие дни планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти и другие важные обстоятельства.

В рамках расследования правоохранительные органы Греции привлекли помощь Интерпола и американских следователей. В понедельник Интерпол сообщил греческой полиции, что по результатам анализа ДНК тело принадлежит гражданорке Великобритании Элизабет Джейн Росс.

По имеющимся данным, Элизабет прибыла в Грецию из США через Кипр 29 июня. Теперь следователи опрашивают лиц, с которыми она общалась перед смертью, и пытаются восстановить ее последние передвижения и маршрут.

Пока что в качестве подозреваемого по этому делу никто не назван. А шотландская полиция заявила, что осведомлена о данном происшествии и сотрудничает с правоохранительными органами Греции.

«Нам известно о смерти шотландской женщины в Афинах. Мы тесно сотрудничаем с греческими властями. Кроме того, ее семье в Шотландии оказывается необходимая поддержка», — говорится в заявлении полиции.

В настоящее время продолжаются широкомасштабные следственные действия по факту инцидента. Правоохранительные органы тщательно изучают все возможные версии.