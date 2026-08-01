«Самая прекрасная ложь»: мать не сказала сыну правду

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«Самая прекрасная ложь»: мать не сказала сыну правду

В социальных сетях распространилась трогательная история под названием «Самая прекрасная ложь», которая повествует о тяжельнобольном шестилетнем мальчике и его матери.

Согласно истории, у австралийской матери Джеван Арджан шестилетний сын Омар заболел тяжелой формой рака. Врачи сообщили семье, что состояние ребенка крайне тяжелое и других возможностей вылечить болезнь не осталось.

После этого перед матерью встал тяжелый выбор. Ей нужно было либо рассказать сыну правду о болезни и позволить ему провести оставшиеся дни в страхе и депрессии, либо подарить ребенку надежду.

Мать выбирает второй путь. Она говорит Омару, что лечение дало результат, рак побежден и он полностью выздоровел. Чтобы мальчик искренне поверил словам матери, было решено символически отпраздновать эту «победу».

В больнице был «колокол победы», в который звонят пациенты, победившие рак и успешно завершившие курс лечения. Как отмечается в истории, мать договорилась с сотрудниками больницы и предоставила Омару возможность позвонить в этот колокол.

Когда Омар звонит в колокол, он чувствует себя ребенком, победившим болезнь. Для него этот момент становится не просто ритуалом, а счастливым завершением долгого лечения.

В постах в соцсетях об этом случае говорится, что впоследствии мальчик скончался, но провел свои последние дни без страха перед болезнью, искренне веря, что выздоровел.

Эта трогательная история широко разошлась в социальных сетях и никого не оставила равнодушным. В ней отражены попытка матери защитить ребенка от суровой правды, уберечь его психическое состояние и подарить ему надежду до самых последних мгновений.

ОмарДжеван АрджаАвстралия
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