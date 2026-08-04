Вынесен судебный приговор по делу Гусеин Гасанов

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Вынесен судебный приговор по делу Гусеин Гасанов

В России вынесен судебный приговор известному блогеру Гусеин Гасанов. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным в легализации доходов, полученных преступным путем, и заочно приговорил к 4 годам колонии общего режима. Об этом сегодня сообщило РИА Новости.

Согласно решению суда, Гасанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса России. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и штрафа в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, суд лишил Гусеин Гасанов права занимать должность управляющего веб-сайтом сроком на два года.

По данным следствия, в период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Гасанов не уплатил налоги на сумму более 175 миллионов рублей. Также его обвиняли в легализации свыше 68 миллионов рублей посредством финансовых операций, связанных с приобретением недвижимости в комплексе «Москва-Сити».

Binoda oldida qo‘llarini qovushtirib, qizil rangli hashamatli avtomobillar orasida turgan yigit.

Гусеин Гасанов считается одним из известных блогеров в России. Он приобрел широкую аудиторию благодаря юмористическим видео в социальных сетях, акциям с розыгрышами дорогих автомобилей, а также платным онлайн-курсам.

14 мая 2025 года Чертановский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Гасанов в рамках данного дела. Позже прокуратура попросила назначить блогеру наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако в итоге суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Гусейн ГасановМоскваРИА НовостиПресненский районный суд
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