В Кыргызстане запретили кремацию умерших

В Кыргызстане запретили кремацию, то есть сжигание тел умерших людей. Это предусмотрено изменениями, внесёнными в закон «О погребении и похоронном деле», подписанный президентом страны Садыром Жапаровым. Об этом сообщает Нур.кз.

Этот документ был принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года. Согласно новым правилам, нормы, касающиеся кремации как способа захоронения умерших, исключены из закона. Также отменены положения, связанные с захоронением урн с прахом.

Теперь в законе понятие «кремация» определяется не как сжигание человеческого тела, а как процесс термического уничтожения в специальных сооружениях биологических отходов, образующихся в результате медицинской деятельности.

В связи с этим запрещается использовать крематории для сжигания тел умерших людей, а также абортированных или мёртворождённых плодов. Такие сооружения будут использоваться исключительно для уничтожения биологических объектов, образовавшихся в результате медицинской деятельности, в соответствии с санитарными требованиями.

Документ также устанавливает порядок захоронения умерших, личность которых не установлена или чьи тела не были востребованы. Они будут захоронены специализированными службами на специально отведённых участках кладбищ с согласия соответствующих органов внутренних дел.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Правительству поручено привести действующие нормативные документы в соответствие с требованиями нового закона.