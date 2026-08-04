Марк-Андре тер Стеген рассказал об уходе из «Барселоны» и новом этапе в Амстердаме

Опытный вратарь Марк-Андре тер Стеген впервые после неожиданного решения дал интервью СМИ, подтвердив, что уход из «Барселоны» и переход в «Аякс» стали правильным шагом в его карьере. Как сообщает Goal.com, немецкий голкипер будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды до июня 2027 года, рассчитывая за это время восстановить форму после травм последних лет и нестабильной игровой практики. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя после десятилетия в каталонском клубе прощание с «Камп Ноу» стало для вратаря эмоционально тяжёлым, он не скрывал удовлетворения итогом переговоров, несмотря на то что они продлились немного дольше ожидаемого. По словам тер Стегена, первые разговоры с руководством «Аякса» сыграли решающую роль в принятии этого решения.

Новая команда и надёжный проект

«Хорошие дела требуют времени. В итоге всё завершилось так, как хотелось, и я рад, что нахожусь здесь», — заявил 34-летний футболист. По его словам, разговор с Жорди Кройффом, а также общение с главным тренером Мишелом и защитником Дейли Блиндом показали, насколько серьёзен проект клуба.

В прошлом сезоне во время аренды в «Жироне» он столкнулся с чередой травм, а вопросы о его способности выдерживать нагрузки на высоком уровне заставляли многих сомневаться. Однако опытный голкипер отверг эти опасения, заявив, что полностью восстановил физическую форму и готов к высоким требованиям чемпионата Нидерландов.

Помощь Френки де Йонга

После объявления о трансфере бывший одноклубник тер Стегена по «Барселоне» Френки де Йонг отправил вратарю особенное поздравление. Тер Стеген признал, что это значительно облегчило его адаптацию в Амстердаме.

«Он мой агент! Френки очень хорошо знает Амстердам. Он всегда искренен, и его слова подарили мне большое спокойствие. Приятно знать, что я в надёжных руках», — добавил немецкий вратарь.