Тоттенхэм должен выбрать нового капитана: Кристиан Ромеро может уйти

·47·Спорт
Тоттенхэм должен выбрать нового капитана: Кристиан Ромеро может уйти

Лондонский «Тоттенхэм» ищет достойного кандидата на капитанскую повязку, которая, как ожидается, станет вакантной после возможного ухода лидера обороны и капитана команды Кристиана Ромеро. Серьёзный интерес к 28-летнему аргентинскому центральному защитнику проявляют итальянский «Интер» и мадридский «Атлетико». Английская пресса активно обсуждает готовность руководства «Тоттенхэма» рассмотреть предложения по футболисту, проведшему за клуб 156 матчей за пять сезонов. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, период для Кристиана Ромеро, назначенного капитаном команды перед сезоном-2025/26, оказался не слишком удачным. «Тоттенхэм» второй сезон подряд занял 17-е место в английской Премьер-лиге, а сам футболист подвергся критике после того, как по окончании сезона уехал на родину. Если опытный защитник перейдёт в другую команду в текущее трансферное окно, вопрос о том, кому достанется капитанская повязка, интересует всех.

Бывший защитник лондонцев Тоби Алдервейрелд в интервью GOAL высказался о качествах, которыми должен обладать будущий капитан. По его словам, одним из главных кандидатов является Микки ван де Вен, который производит впечатление хорошего парня, однако капитаном команды прежде всего должен быть футболист, желающий остаться в «Тоттенхэме».

Главные требования к капитану

По словам Тоби Алдервейрелда, новый капитан должен чётко показать, что останется в клубе на ближайшие несколько лет, и оправдать доверие болельщиков. «Тоттенхэму» не нужны футболисты, которые носят капитанскую повязку, но при этом планируют перейти в другую команду. Для стабильности клуба на первое место должны выйти именно преданность и надёжность.

Кроме того, бывший футболист резко раскритиковал тех, кто размахивает руками на поле, громко кричит и исполняет обязанности капитана лишь напоказ. Он назвал таких игроков «капитанами-алиби». По мнению Алдервейрелда, настоящий капитан обязан на протяжении всего матча стабильно действовать на уровне 7 или 8 баллов и подавать партнёрам пример своей игрой.

Если Микки ван де Вен не станет главным претендентом, среди достойных кандидатов на эту роль также называют Джеймса Мэддисона и Деяна Кулусевски, возвращающихся в строй после длительных травм. Главному тренеру и руководству команды необходимо определить основного лидера на поле на следующий сезон до закрытия трансферного окна.

ТоттенхэмКристиан РомероТоби АлдервейрелдПремьер-лига АнглииТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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