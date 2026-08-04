В Казахстане в дикую природу выпустили первого амурского тигра

В рамках проекта по восстановлению популяции амурских тигров в Казахстане в дикую природу выпустили первого тигра. На взрослую самку по имени Умит надели специальный ГПС-ошейник для отслеживания её перемещений.

По имеющимся данным, Россия передала Казахстану четырёх амурских тигров в мае 2026 года. Их возвращение в дикую природу является одним из важных этапов проекта по восстановлению экологической ниши ранее обитавшего на территории страны туранского тигра и формированию популяции хищников.

Специалисты будут постоянно наблюдать за тем, как тигры адаптируются к новой среде. Их местоположение и перемещения будут отслеживаться с помощью ГПС и спутниковых систем.

В случае успешной реализации проекта в дальнейшем планируется сформировать на территории Казахстана устойчивую популяцию амурских тигров и восстановить роль хищников в природной экосистеме.